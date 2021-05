Coronavirus in Berlin: Polizei löst Partys in Parks auf

Mit steigenden Temperaturen steigt auch die Feierlaune in Berlin. Die Polizei löste mehrere Partys im Freien auf.

Eine Party in der Hasenheide wurde von der Polizei aufgelöst.

Polizei löst Partys in Berliner Parks auf

Berlin. Mit steigenden Temperaturen und einem Hauch von Frühling über der Stadt verwandelten sich einige Parkanlagen wieder zu Open-Air-Clubs. Das führte zu verschiedenen Polizeieinsätzen in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag. In der Neuköllner Hasenheide waren gegen 22.30 Uhr etwa 1500 überwiegend junge Partygänger unterwegs. „Es war keine riesige Party einer großen Gruppe, sondern sehr viele kleine Gruppen, die sich mit Alkohol und Musikboxen in der Hasenheide aufhielten“, sagte ein Polizeisprecher. „Hygieneregeln und Abstände wurden nicht eingehalten und es gab eine Vielzahl von Anwohnerbeschwerden wegen der lauten Musik.“ Insgesamt hat die Polizei neun Musikboxen beschlagnahmt.

Hasenheide: Betrunkener wirft Flasche Richtung Polizeifahrzeug

Nach Polizeiangaben haben etwa 25 Einsatzkräfte die Menschen aufgefordert, den Park zu verlassen. Bis auf einige Ausnahmen ist das auch geschehen. Lediglich ein 34 Jahre alter betrunkener Mann äußerte seinen Unmut und warf eine Flasche in Richtung eines Streifenwagens. „Den hat er aber nicht getroffen und bei seiner Festnahme leistete er Widerstand“, sagte der Polizeisprecher. „Gegen 23 Uhr war es wieder ruhig in der Hasenheide.“

1200 Personen im Treptower Park

Gegen Mitternacht waren dann etwa 65 Polizistinnen und Polizisten im Treptower Park im Einsatz. Dort waren etwa 1200 Personen mit Alkohol und ohne Abstände in Feierlaune. Hier reichten laut Polizei einige Ansagen und die Feiernden verließen den Park überwiegend Richtung S-Bahnhof Treptower Park.

Im James-Simon-Park und im Monbijoupark in Mitte waren in den späten Abendstunden ungefähr 1000 Personen unterwegs, aber ruhig und ohne Musik, wie die Polizei sagte. „Beim Eintreffen unserer Kräfte gingen sie aber freiwillig.“

Polizeieinsatz auch im Treptower Park

Zuvor gab es am frühen Abend einen Polizeieinsatz im Treptower Park. Die Polizei räumte den Park, weil sich dort mehrere Hundert Personen aufhielten. Informationen von vor Ort zufolge hielten die Menschen keinen Abstand und trugen auch keine Masken. Die Polizei rückte mit einer Einsatzbereitschaft an.

