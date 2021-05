Coronavirus in Berlin: Party in der Hasenheide aufgelöst - Treptower Park geräumt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 30. Mai.

Neukölln/Treptow-Köpenick: Party in der Hasenheide aufgelöst - Treptower Park geräumt

Eine Party mit rund 500 Teilnehmern im Volkspark Hasenheide in Berlin-Neukölln ist am späten Samstagabend von der Polizei aufgelöst worden. „Es ging hauptsächlich um Lärmbelästigung, aber auch um Verstöße gegen die Corona-Regeln“, sagte ein Sprecher des Polizeilichen Lagedienstes am Sonntagmorgen. Demnach trafen sich die Feiernden am Abend bei Dunkelheit im Park.

Sie hinterließen zahlreichen Müll auf der Rasenfläche. Die BZ hatte zuerst berichtet. Ein Polizeiauto wurde mit einer Flasche beworfen. Der Verdächtige sei vor Ort ermittelt worden, sagte der Sprecher des Lagedienstes. Musikanlagen wurden beschlagnahmt. Der Einsatz dauerte bis ungefähr 23 Uhr. Auch am frühen Sonntagmorgen sei es in dem Park zu erneuten einzelnen Verstößen gekommen, hieß es.

Zuvor gab es am frühen Abend einen Polizeieinsatz im Treptower Park. Die Polizei räumte den Park, weil sich dort mehrere Hundert Personen aufhielten. Informationen von vor Ort zufolge hielten die Menschen keinen Abstand und trugen auch keine Masken. Die Polizei rückte mit einer Einsatzbereitschaft an.

Lichtenberg: Mann nach Überfall mit Auto mitgeschleift

Ein Mann ist am Sonnabend gegen 17.10 Uhr in Lichtenberg überfallen und von einem Auto mitgeschleift worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entlud der 55-Jährige auf einem Parkplatz in der Rhinstraße sein Auto, als ein Audi-Fahrer neben ihm anhielt und Geld forderte. Als der 55-Jährige ihm kein Geld gab, stieg der Mann aus, bedrohte und schlug ihm mit einer Schusswaffe. Der Audi-Fahrer habe dann die Tasche des Mannes gegriffen, sei wieder ins Auto gestiegen und mit geöffneter Fahrertür losgefahren. Der 55-Jährige, der die Tasche immer noch festhielt, wurde mehrere Meter mitgeschleift. Der 55-Jährige erlitt Verletzungen an einer Hand. Der Audi-Fahrer fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Oberspreewald-Lausitz: Tödlicher Autounfall bei Lauchhammer

Bei einem Autounfall zwischen Lauchhammer und Grünewalde (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Wagen brannte in der Nacht zum Sonntag komplett aus, nachdem er in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Nähere Angaben zur Unfallursache oder zur Identität des Fahrers lagen zunächst noch nicht vor.

Mitte: Feuerwehr löscht Balkonbrand

Die Feuerwehr hat einen Balkonbrand gelöscht.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht in die Dortmunder Straße nach Moabit (Mitte) verständigt worden. Dort stand ein Balkon einer Wohnung lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache wird ermittelt.

#Brand in #Moabit #Dortmunder_Straße

Es brannte der Balkon im 5. OG eines 7-gesch. Wohngebäudes. Eine Person wurde vom #Rettungsdienst am Ort versorgt. Der Brand wurde mit 2 C-Rohren und #Druckluftschaum gelöscht. 25 Kräfte der @Berliner_Fw waren 2 h im Einsatz. #EstuK pic.twitter.com/u19kmVryAu — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 30, 2021

Lichtenberg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem Pkw.

Foto: Peise

Auf der Straße Am Tierpark in Lichtenberg ist es am Sonnabend gegen 19.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Informationen von vor Ort zufolge wurde der Motorradfahrer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallhergang wird ermittelt.

Treptow: Drei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Pkw

Bei einem Unfall wurden mehrere Personen verletzt.

Foto: Peise

Auf einem Parkplatz eines Baumarktes am Adlergestell in Treptow ist es am Sonnabend gegen 21.30 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern gekommen. Ein Fahrer fuhr dem anderen Pkw in die Fahrerseite. Informationen von vor Ort zufolge wurden bei dem Zusammenstoß drei Personen verletzt, diese kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

