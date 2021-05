Blaulicht-Blog: Polizei räumt den Treptower Park

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 30. Mai.

Treptow-Köpenick: Polizei räumt den Treptower Park

Die Polizei hat am Sonnabend den Treptower Park geräumt, da sich dort mehrere Hundert Personen aufhielten. Informationen von vor Ort zufolge hielten die Menschen keinen Abstand ein und trugen auch keine Masken. Die Polizei rückte mit einer Einsatzbereitschaft an.

Mitte: Feuerwehr löscht Balkonbrand

Die Feuerwehr hat einen Balkonbrand gelöscht.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht in die Dortmunder Straße nach Moabit (Mitte) verständigt worden. Dort stand ein Balkon einer Wohnung lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache wird ermittelt.

#Brand in #Moabit #Dortmunder_Straße

Es brannte der Balkon im 5. OG eines 7-gesch. Wohngebäudes. Eine Person wurde vom #Rettungsdienst am Ort versorgt. Der Brand wurde mit 2 C-Rohren und #Druckluftschaum gelöscht. 25 Kräfte der @Berliner_Fw waren 2 h im Einsatz. #EstuK pic.twitter.com/u19kmVryAu — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 30, 2021

Lichtenberg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem Pkw.

Foto: Peise

Auf der Straße Am Tierpark in Lichtenberg ist es am Sonnabend gegen 19.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Informationen von vor Ort zufolge wurde der Motorradfahrer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallhergang wird ermittelt.

Treptow: Drei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Pkw

Bei einem Unfall wurden mehrere Personen verletzt.

Foto: Peise

Auf einem Parkplatz eines Baumarktes am Adlergestell in Treptow ist es am Sonnabend gegen 21.30 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern gekommen. Ein Fahrer fuhr dem anderen Pkw in die Fahrerseite. Informationen von vor Ort zufolge wurden bei dem Zusammenstoß drei Personen verletzt, diese kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

