JVA Heidering: Mitarbeiter von Gefängnisküche mit Rucksack voller Drogen gestellt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 29. Mai.

Mitarbeiter von Gefängnisküche mit Rucksack voller Drogen gestellt

Im Berliner Gefängnis Heidering ist ein externer Küchenmitarbeiter als mutmaßlicher Drogenkurier enttarnt worden. Am Samstagmorgen kontrollierten Wachleute gegen 5.20 Uhr den Rucksack des Mannes vor Dienstbeginn. Sie fanden Tüten mit 222 Gramm Marihuana, 635 Gramm Haschisch, 39 Gramm unbekannten Tabletten, 11 Gramm Tilidin, 114 Gramm eines kristallinen Pulvers sowie 4 Ampullen Testosteron, Kanülen, mehrere Handys, Ladezubehör und Sim-Karten. Das Material wurde sichergestellt, wie der Sprecher der Justizverwaltung, Sebastian Brux, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Seit Jahresbeginn sei der Mitarbeiter im Blick gewesen. Vermutet wurde, dass er regelmäßig Drogen in die Männer-Haftanstalt auf einem Berliner Areal im Land Brandenburg einschmuggelt, so der Sprecher. Nachdem sich die Hinweise verdichtet hätten, schlugen die Beamten zu. Die Küche wird von einer externen Firma betrieben.

Die alarmierte Brandenburger Polizei nahm den Mann, dessen Alter noch nicht genannt wurde, fest und durchsuchte laut Justizangaben auch seine Wohnung. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) dankte nach Angaben von Sprecher Brux vor allem den Mitarbeitenden der Sicherheitsgruppe des Gefängnisses für ihre engagierte Arbeit. Sie hätten einmal mehr bewiesen, dass sich Schmuggeln nicht lohne und die Bekämpfung von Drogenkriminalität im Gefängnis funktioniere.

Lichtenberg, Mitte und Friedrichshain: Feuerwehr löscht mehrere Wohnungsbrände

Die Feuerwehr hat in der vergangenen Nacht in Lichtenberg, Mitte und Friedrichshain mehrere Wohnungsbrände gelöscht.

Update:

Es brannte eine Küche im 4. OG eines 5-gesch. Wohngebäudes in der #Rupprechtstraße. Eine Person wurden durch Einsatzkräfte der @Berliner_Fw gerettet und kam schwer verletzt unter Notarztbegleitung in eine Klinik. Brand ist gelöscht, Einsatz beendet #WirRettenBerlin #EStuK pic.twitter.com/HomBDevjil — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 28, 2021

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rupprechtstraße in Rummelsburg (Lichtenberg) ist ein Mann verletzt worden. Das Feuer sei in einer Küche im vierten Stock ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Samstagmorgen. Der Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz.

In Rummelsburg brannte eine Küche.

Foto: Peise

Außerdem brannte es in einer Wohnung in der Lichtenberger Straße in Mitte. Die Feuerwehr war mit knapp 40 Kräften am Ort im Einsatz und hatte den Brand nach rund 30 Minuten unter Kontrolle. Informationen von vor Ort zufolge erlitt eine Person leichte Verletzungen. Zur genauen Brandursache wird nun ermittelt.

In Mitte brannte eine Wohnung.

Foto: Peise

Einen weiteren Feuerwehreinsatz gab es in Friedrichshain. Es brannte im neunten Obergeschoss eines zehngeschossigen Hochhauses. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, wurde eine Person in Sicherheit gebracht. Der Brand auf dem Balkon und im Wohnzimmer konnte schnell gelöscht werden. 38 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Update:

Es brannten Balkon und Teile vom Wohnzimmer. Eine Person wurde in Sicherheit gebracht und vom #Rettungsdienst betreut. Ein #Mobiler_Rauchverschluss verhinderte die #Rauchgasausbreitung. Der Brand wurde dann schnell gelöscht. Nach Aufräumarbeiten jetzt Einsatzende. #EstuK pic.twitter.com/jr4JENLIIA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 29, 2021

Prenzlauer Berg: 75-Jährige in Wohnung erstochen - Nachbar festgenommen

Die Polizei nimmt einen Mann fest.

Foto: Peise

Eine Frau ist am Freitag in ihrer Wohnung in der Oderbruchstraße in Prenzlauer Berg (Pankow) getötet worden. Die Polizei nahm einen 20 Jahre alten Nachbarn fest. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Prenzlauer Berg: Radfahrerin erliegt nach Unfall ihren Verletzungen

Ein zerstörtes Fahrrad liegt hinter dem Lkw auf der Straße an der Kreuzung Greifswalder Straße / Prenzlauer Allee.

Foto: Pudwell

Eine 38 Jahre alte Radfahrerin ist am Freitag ihren Verletzungen erlegen, nachdem sie vor zwei Wochen von einem Lkw-Fahrer in Prenzlauer Berg (Pankow) erfasst wurde. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Laut Polizeibericht war die Radfahrerin am 14. Mai auf der Greifswalder Straße in Richtung Alexanderplatz unterwegs, als der Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen in die Straße Prenzlauer Berg die Frau erfasste. Für die Rettung der eingeklemmten Frau wurde mit Hydraulik der 16-Tonnen-Laster angehoben. Die Schwerverletzte wurde von einem Notarzt begleitet in eine Klinik gebracht. Auch der 33 Jahre alte Fahrer des Betonmischers wurde wegen eines Schocks im Krankenhaus behandelt.

Kreuzberg: Polizisten nehmen 18-Jährigen fest und werden mit Flaschen beworfen

Am Kottbusser Tor kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Foto: Peise

Polizisten sind in der vergangenen Nacht aus einer 50-köpfigen Gruppe heraus mit Flaschen beworfen worden, nachdem sie einen 18-Jährigen nach einer Schlägerei in Kreuzberg festgenommen hatten. Wie die Behörde am Sonnabend mitteilte, seien Beamte um kurz vor ein Uhr auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Adalbertstraße aufmerksam geworden. Während der Klärung des Sachverhaltes versuchte der 18-Jährige seinen Widersacher anzugreifen, konnte jedoch durch einen Polizisten gestoppt und zu Boden gebracht werden. Der andere Mann wollte den Augenblick nutzen und den am Boden liegenden 18-Jährigen attackieren. Ein Polizist hinderte ihn daran, indem er Reizgas einsetzte. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht.

Während die Einsatzkräfte versuchten, den am Boden um sich tretenden und schlagenden Mann zu fesseln, warfen aus einer etwa 50-köpfigen Gruppe heraus Unbekannte Flaschen auf die Beamten. Eine Flasche traf einen Polizisten am Oberschenkel und verletzte ihn leicht. Da die Gruppe weiterhin die Beamten bedrängte und auch Flaschen in die Richtung der zur Unterstützung herbeigerufenen Einsatzkräfte flogen, setzte ein Polizist Reizgas gegen die Gruppe ein. Daraufhin löste die Gruppe sich auf.

Der festgenommene 18-Jährige wurde zum Einsatzfahrzeug gebracht. Hier trat er einem Beamten mit dem Fuß gegen den Kopf und einem weiteren Polizisten in das Gesicht. Mit körperlicher Gewalt sei es den Einsatzkräften gelungen, den Mann zu überwältigen. Der 18-Jährige habe hierbei Prellungen am Kopf erlitten. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam er wieder auf freien Fuß und muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf die Einsatzkräfte und des Verdachts der Körperverletzung verantworten.

Kreuzberg: Jugendliche beschmieren Tür eines Aufzugs

Zwei Jugendlichen wurden in Kreuzberg festgenommen.

Foto: Peise

In der vergangenen Nacht haben Polizisten in der Wienerstraße in Kreuzberg zwei Jugendliche festgenommen, die zuvor die Tür eines Aufzugs mit einem Stift beschmiert haben. Die Beamten überprüften die Verdächtigen, welche anschließend ihren Weg fortsetzen durften. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Weißensee: Autofahrer gerät in Tram-Gleise

Ein Autofahrer gerät in die Gleise der Tram.

Foto: Peise

Ein Autofahrer ist am Freitag gegen 22.30 Uhr in die Gleise der Straßenbahn geraten, als er von der Indira-Gandhi-Straße nach links auf die Berliner Allee in Weißensee (Pankow) abbog. Informationen von vor Ort zufolge wurden keine Personen verletzt. Ein Abschleppwagen stellte das Auto wieder auf die Fahrbahn.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail