In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 29. Mai.

Prenzlauer Berg: Frau tot in Wohnung aufgefunden

Die Polizei nimmt einen Mann fest.

Foto: Peise

Eine Frau ist in der Oderbruchstraße in Prenzlauer Berg (Pankow) tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Dies sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Informationen von vor Ort zufolge sollen Einsatzkräfte die leblose Frau entdeckt haben. Sie soll Stichverletzungen aufgewiesen haben. Auf einem Foto ist zu sehen, wie ein Mann festgenommen wird. Eine Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Kreuzberg: Streit zwischen mehreren Personen

Am Kottbusser Tor kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Foto: Peise

Am Kottbusser Tor in Kreuzberg ist es in der vergangenen Nacht zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei soll mit Flaschen beworfen worden sein. Informationen von vor Ort zufolge konnte ein Verdächtiger in der Reichenberger Straße festgenommen werden. Die Hintergründe werden ermittelt.

Kreuzberg: Jugendliche beschmieren Tür eines Aufzugs

Zwei Jugendlichen wurden in Kreuzberg festgenommen.

Foto: Peise

In der vergangenen Nacht haben Polizisten in der Wienerstraße in Kreuzberg zwei Jugendliche festgenommen, die zuvor die Tür eines Aufzugs mit einem Stift beschmiert haben. Die Beamten überprüften die Verdächtigen, welche anschließend ihren Weg fortsetzen durften. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Friedrichshain: Feuerwehr rettet Person aus Brandwohnung

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Friedrichshain ausgerückt. Es brannte im neunten Obergeschoss eines zehngeschossigen Hochhauses. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, wurde eine Person in Sicherheit gebracht. Der Brand auf dem Balkon und im Wohnzimmer konnte schnell gelöscht werden. 38 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Update:

Es brannten Balkon und Teile vom Wohnzimmer. Eine Person wurde in Sicherheit gebracht und vom #Rettungsdienst betreut. Ein #Mobiler_Rauchverschluss verhinderte die #Rauchgasausbreitung. Der Brand wurde dann schnell gelöscht. Nach Aufräumarbeiten jetzt Einsatzende. #EstuK pic.twitter.com/jr4JENLIIA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 29, 2021

Mitte: Person bei Wohnungsbrand verletzt

In Mitte brannte eine Wohnung.

Foto: Peise

In der vergangenen Nacht hat es in einer Wohnung in der Lichtenberger Straße in Mitte gebrannt. Die Feuerwehr war mit knapp 40 Kräften am Ort im Einsatz und hatte den Brand nach rund 30 Minuten unter Kontrolle. Informationen von vor Ort zufolge erlitt eine Person leichte Verletzungen. Zur genauen Brandursache wird nun ermittelt.

Rummelsburg: Ein Verletzter nach Küchenbrand

In Rummelsburg brannte eine Küche.

Foto: Peise

Ein Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rupprechtstraße in Rummelsburg (Lichtenberg) verletzt worden. Das Feuer sei in einer Küche im vierten Stock ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Samstagmorgen. Der Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz.

Update:

Es brannte eine Küche im 4. OG eines 5-gesch. Wohngebäudes in der #Rupprechtstraße. Eine Person wurden durch Einsatzkräfte der @Berliner_Fw gerettet und kam schwer verletzt unter Notarztbegleitung in eine Klinik. Brand ist gelöscht, Einsatz beendet #WirRettenBerlin #EStuK pic.twitter.com/HomBDevjil — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 28, 2021

Weißensee: Autofahrer gerät in Tram-Gleise

Ein Autofahrer gerät in die Gleise der Tram.

Foto: Peise

Ein Autofahrer ist am Freitag gegen 22.30 Uhr in die Gleise der Straßenbahn geraten, als er von der Indira-Gandhi-Straße nach links auf die Berliner Allee in Weißensee (Pankow) abbog. Informationen von vor Ort zufolge wurden keine Personen verletzt. Ein Abschleppwagen stellte das Auto wieder auf die Fahrbahn.

