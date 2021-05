In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 28. Mai.

Moabit: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Berlin schwer verletzt worden. Das Auto und der Radfahrer, der für einen Lieferdienst unterwegs war, seien am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr im Berliner Ortsteil Moabit kollidiert, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Die Details waren zunächst unklar.

Neukölln: Drei Personen bei Unfall verletzt

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Unfall in Neukölln sind am Donnerstagabend laut ersten Angaben von vor Ort drei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 21.40 Uhr an der Kreuzung Sonnenallee/Baumschulenstraße. Dort stießen zwei Autos gegeneinander. Die Unfallstelle war für knapp zwei Stunden gesperrt. Die genauen Umstände werden derzeit ermittelt.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail