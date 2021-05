In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 28. Mai.

Marienfelde: Lottoladen-Inhaberin vertreibt Räuber (14) mit Besen

Ein 14-Jähriger hat am Donnerstag versucht, in Marienfelde die Inhaberin eines Lottogeschäfts zu überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der 14-Jährige das Geschäft an der Marienfelder Allee gegen 16.20 Uhr, bedrohte die 46 Jahre alte Inhaberin mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Die Frau nahm daraufhin einen Besen und drängte den Jugendlichen zur Tür. Zeugen hielten ihn dann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Waffe handelte es sich um eine Soft-Air-Pistole, die beschlagnahmt wurde. Der 14-Jährige wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und anschließend seinen Eltern übergeben. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung ermittelt.

Moabit: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin während einer Essenslieferung in Berlin schwer verletzt worden. Die 31 Jahre alte Frau sei im Berliner Ortsteil Moabit von rechts aus der Werftstraße auf die Straße Alt-Moabit eingebogen und dort mit dem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Sie wurde am Donnerstagabend von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 26 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei habe seinen Führerschein beschlagnahmt und ermittle nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Erst am Donnerstag war eine Radfahrerin bei einem Unfall in Friedrichshain tödlich verletzt worden.

Neukölln: Drei Personen bei Unfall verletzt

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Unfall in Neukölln sind am Donnerstagabend laut ersten Angaben von vor Ort drei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 21.40 Uhr an der Kreuzung Sonnenallee/Baumschulenstraße. Dort stießen zwei Autos gegeneinander. Die Unfallstelle war für knapp zwei Stunden gesperrt. Die genauen Umstände werden derzeit ermittelt.

Denkmal in Moabit beschädigt

Unbekannte haben eine Gedenktafel an dem „Denkmal für die erste Homosexuelle Emanzipationsbewegung“ in Moabit beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 19.45 Uhr zum Magnus-Hirschfeld-Ufer alarmiert und stellten dort fest, dass Portraitaufnahmen durch Feuer beschädigt worden waren. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

