Spandau: Unbekannter Mann an der Zitadelle aufgefunden

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 27. Mai.

Spandau: Unbekannter Toter an der Zitadelle aufgefunden

An der Zitadelle Spandau ist am Mittwochabend ein unbekannter Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Spaziergänger den Leichnam des Mannes gegen 18 Uhr in einem Gebüsch im Zitadellenpark entdeckt und die Feuerwehr und die Polizei verständigt haben. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, übernahm eine Mordkommission die Ermittlungen.

Kreuzberg: 15-Jähriger bei Raubüberfall mit Messer schwer verletzt

In Kreuzberg ist am Mittwochabend ein Jugendlicher bei einem versuchten Raubüberfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 15-Jährige mit seinem 17 Jahre alten Freund gegen 21.50 Uhr an der Falckenstein- Ecke Wrangelstraße unterwegs. Beide sollen aus einer vierköpfigen Gruppe männlicher Jugendlicher heraus aufgefordert worden sein, alles vorzuzeigen, was sie dabeihaben. Ein Angreifer drohte dabei mit einem Messer. Nach einer Schubserei, bei der die beiden Jugendlichen von den Räubern auch geschlagen worden sein sollen, konnten die Angegriffenen in Richtung Oberbaumbrücke entkommen. Dort brach der 15-Jährige mit einer blutenden Stichverletzung im Rücken zusammen. Er wurde im Krankenhaus sofort operiert und ist außer Lebensgefahr. Sein Freund wollte seine leichten Prellungen nicht ärztlich versorgen lassen. Beute machten die mutmaßlichen Räuber nicht. Die Ermittlungen zum versuchten schweren Raub und die Suche nach den Tatverdächtigen dauern an.

Weißensee: Feuer in ehemaligem Kinderkrankenhaus

Über 200 Quadratmeter des Dachstuhls des leerstehenden Gebäudes standen im Bezirk Pankow in Flammen.

In der Nacht zu Donnerstag hat in Weißensee ein ehemaliges Kinderkrankenhaus gebrannt. Über 200 Quadratmeter des Dachstuhls des leerstehenden Gebäudes standen im Bezirk Pankow in Flammen, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Infolgedessen seien Teile des Dachstuhls eingestürzt. Das Feuer sei gegen Mitternacht entdeckt und zwei Stunden später gelöscht worden. Dabei sei niemand verletzt worden. Den Angaben zufolge ermittelt die Kriminalpolizei unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Marzahn: Auto rast bei Polizeikontrolle davon

An der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Rhinstraße rammte ein von rechts kommender Funkwagen den Fluchtwagen.

Gegen 2 Uhr wollten Polizisten in Marzahn ein Auto anhalten und kontrollieren. Doch der Fahrer des Autos raste davon. An der Kreuzung Landsberger Allee/Rhinstraße rammte ein von rechts kommender Funkwagen den Fluchtwagen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden festgenommen. Warum der Mann flüchtete, ist bislang nicht bekannt.

Treptow-Köpenick: Polizei kontrolliert auf Raser-Strecke

Bei Kontrollen auf der bei Rasern beliebte Rummelsburger Landstraße in Treptow-Köpenick am Mittwochabend haben Polizisten sieben Fahrzeuge mit technischen Mängeln festgestellt. Zudem hielten die Einsatzkräfte drei Fahrer unter Drogen und zwei ohne einen Führerschein an. 35 weitere Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt.

