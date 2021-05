Berlin: Mutmaßliche Tankstellen-Räuber festgenommen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 27. Mai.

Weißensee: Feuer in ehemaligem Kinderkrankenhaus

In der Nacht zu Donnerstag hat in Weißensee ein ehemaliges Kinderkrankenhaus gebrannt. Über 200 Quadratmeter des Dachstuhls des leerstehenden Gebäudes standen im Bezirk Pankow in Flammen, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Infolgedessen seien Teile des Dachstuhls eingestürzt. Das Feuer sei gegen Mitternacht entdeckt und zwei Stunden später gelöscht worden. Dabei sei niemand verletzt worden. Den Angaben zufolge ermittelt die Kriminalpolizei unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Marzahn: Auto rast bei Polizeikontrolle davon

An der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Rhinstraße rammte ein von rechts kommender Funkwagen den Fluchtwagen.

Foto: Thomas Peise

Gegen 2 Uhr wollten Polizisten in Marzahn ein Auto anhalten und kontrollieren. Doch der Fahrer des Autos raste davon. An der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Rhinstraße rammte ein von rechts kommender Funkwagen den Fluchtwagen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden festgenommen. Warum der Mann, flüchtete ist bislang nicht bekannt.

