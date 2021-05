Brand von Stromkabeln nahe dem künftigen Tesla-Werk

Grünheide. In der Nähe des künftigen Tesla-Werks bei Berlin haben in der Nacht zu Mittwoch Stromkabel gebrannt. Die armdicken Kabel versorgen unter anderem auch die Baustelle der Autofabrik, die derzeit in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) errichtet wird. Trotz des Feuers seien die Kabel aber noch funktionsfähig, weshalb die Stromversorgung nicht unterbrochen sei, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit.

Der Brand etwa 500 Meter vom künftigen Tesla-Werk entfernt sei in der Nacht zu Mittwoch entdeckt und in den Morgenstunden bereits gelöscht worden. Es seien nicht nur Stromkabel, sondern auch einige Quadratmeter Waldboden von den Flammen erfasst worden. Zu einem möglichen Verdacht der Brandstiftung oder einem politischen Motiv hinter dem Brand äußerte sich die Polizei bislang nicht. Auch machte der Polizeisprecher keine Angaben dazu, wie die Kabel in dem Waldstück verlegt seien. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

