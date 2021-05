In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 25. Mai.

A100: Mehrere Verletzte bei Unfall auf der Stadtautobahn

Ein Mann und zwei Kinder sind am Montag bei einem Unfall auf der Stadtautobahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 49 Jahre alte Golf-Fahrer auf der mittleren Fahrspur in Richtung Hohenzollerndamm unterwegs und fuhr in Höhe der Anschlussstelle Kurfürstendamm auf einen abbremsenden Skoda auf. Dieser wurde auf einen vor ihm stehenden Ford geschoben, welcher wiederum gegen einen stehenden VW Touran stieß.

Der Golf-Fahrer sowie seine beiden Kinder im Alter von vier und sieben Jahren wurden schwer am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des VW Touran sowie eine 67 Jahre alte Beifahrerin im Skoda wurden leicht verletzt und konnten nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme war die Stadtautobahn einseitig für etwa eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 2 (West).

Reinickendorf: Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt

Ein betrunkener 25-jähriger Mann ist am Montag mit seinem E-Scooter am Borsigdamm Ecke Neheimer Straße in Tegel (Reinickendorf) gestürzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelte es ich um einen so genannten Alleinunfall. Im Krankenhaus seien diverse Verletzungen an Kopf und Rumpf festgestellt worden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Die Ermittlungen dauern an.

Reinickendorf: Streit am U-Bahnhof - Ein Schwerverletzter nach Messerangriff

Bei einer Auseinandersetzung in Reinickendorf ist ein Mensch mit einem Messer schwer verletzt worden. Zu dem Vorfall kam es am U-Bahnhof Franz-Neumann-Platz in der Nacht zu Dienstag, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte sei von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Informationen zum Tathergang und zur Zahl der Beteiligten lagen zunächst nicht vor.

