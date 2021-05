Schüsse in Spandau: Mann im Krankenhaus

Köpenick: Autos krachen frontal zusammen - mehrere Verletzte

Am Sonntag hat sich gegen 17 Uhr an der Rudolf-Rühl-Allee in Köpenick ein Unfall ereignet. Dabei stießen zwei Fahrzeuge frontal gegeneinander. An einem Bahnübergang hatte der Fahrer eines Ford Fiesta offenbar die Kontrolle über sein Auto verloren und geriet in den Gegenverkehr. Ein Großaufgebot von Rettungskräften versorgte mehrere Verletzte. Nach ersten Erkenntnissen kamen mindestens vier Personen in Krankenhäuser. Die genaue Unfallursache ermittelt der Verkehrsunfalldienst der Polizei. Die Rudolf-Rühl-Allee wurde zeitweise zwischen An der Wuhlheide und der Köpenicker Straße gesperrt.

Hohenschönhausen: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Trümmer treffen Jugendlichen

Ein Motorradfahrer ist in Hohenschönhausen schwer verunglückt. Trümmerteile liegen überall herum

Foto: Morris Pudwell

An der Egon-Erwin-Kisch-Straße in Hohenschönhausen (Lichtenberg) ist ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Am S-Bahnhof Wartenberg verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und prallte in das Heck eines vor ihm fahrenden Autos. Der Motorradfahrer wurde durch die Luft geschleudert und schlug auf dem Bürgersteig auf. Das Motorrad wurde in zahlreiche Teile zerrissen und fing Feuer. Ein Jugendlicher, der in einer Gruppe zufällig auf dem Gehweg unterwegs war, wurde von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen und verletzt. Der Motorradfahrer musste reanimiert werden. Er soll lebensgefährlich verletzt worden sein. Der von den Trümmerteilen verletzte Jugendliche kam in ein Krankenhaus.









