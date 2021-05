In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 24. Mai.

Charlottenburg: Flüchtender Autofahrer schleift Polizisten mit

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Charlottenburg ist am Sonntagnachmittag ein Polizist verletzt worden. Gegen 15 Uhr wollten Zivilbeamte ein Fahrzeug an der Wilmersdorfer Straße kontrollieren. Sie traten an das Auto heran und wiesen sich als Polizisten aus. Einer der Beamten öffnete die Fahrertür, woraufhin der Mann losfuhr, den Polizisten einige Meter mitschleifte und anschließend flüchtete. Der Beamte blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an.

City West: Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich am Breitscheidplatz

Foto: Dennis Meischen

Unter dem Motto „Solidarität mit Gaza“ versammeln sich am Montagnachmittag Demonstranten am Breidscheidplatz in Charlottenburg. 500 Teilnehmer sind angemeldet. Die Polizei weist großflächig auf die Maskenpflicht auf dem Platz hin. Viele der Demonstranten tragen Palästinenserschals und Masken. Gegen 16.50 Uhr startete der Demonstrationszug.

Soeben ist die Demonstration „Solidarität mit Gaza“ auf dem Breitscheidplatz gestartet. Die Polizei weißt mit Lautsprechern auf Maskenpflicht und Mindestabstand hin. pic.twitter.com/8jwfrHp4hj — Dennis Meischen (@DennisMeischen) May 24, 2021

Gesundbrunnen: 18-Jähriger niedergestochen - Polizei sucht Zeugen

Im Fall eines versuchten Tötungsdeliktes in Gesundbrunnen (Mitte) ist am Sonntagabend ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Er wird noch am Montag einem Ermittlungsrichter zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Bei einer Auseinandersetzung im Humboldthain zwischen Mitgliedern einer Gruppe war am Freitagabend ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Er erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Auseinandersetzung und/oder die Tat beobachtet und kann Angaben zum Hergang machen?

Wer kann Angaben zu den Beteiligten der Auseinandersetzung machen?

Die 8. Mordkommission bittet Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam wurden oder zur Tatzeit im Bereich der Parkanlage verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Mordkommission unter der Telefonnummer (030) 4664 - 911 888 oder per Email unter lka118-hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Köpenick: Autos krachen frontal zusammen - mehrere Verletzte

In Köpenick hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Foto: Morris Pudwell

Am Sonntag hat sich gegen 17 Uhr an der Rudolf-Rühl-Allee in Köpenick ein Unfall ereignet. Dabei stießen zwei Fahrzeuge frontal gegeneinander. An einem Bahnübergang hatte der Fahrer eines Ford Fiesta offenbar die Kontrolle über sein Auto verloren und geriet in den Gegenverkehr. Ein Großaufgebot von Rettungskräften versorgte mehrere Verletzte. Nach ersten Erkenntnissen kamen mindestens vier Personen in Krankenhäuser. Die genaue Unfallursache ermittelt der Verkehrsunfalldienst der Polizei. Die Rudolf-Rühl-Allee wurde zeitweise zwischen An der Wuhlheide und der Köpenicker Straße gesperrt.

Hohenschönhausen: Motorradfahrer und Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Hohenschönhausen schwer verunglückt. Trümmerteile liegen überall herum

Foto: Morris Pudwell

An der Egon-Erwin-Kisch-Straße in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Am S-Bahnhof Wartenberg verlor der 34-Jährige vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine. Dabei verletzte er auch ein 13 Jahre altes Mädchen. Alles zum Unfall lesen Sie hier!

Cottbus: Mann schlägt 64-Jähriger ins Gesicht

Eine 64-jährige ist in Cottbus von einem unbekannten Radfahrer ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand die Frau am Sonntag auf dem Muskauer Platz im Ortsteil Sandow, als ein Mann mit einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr und ihr plötzlich unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Frau wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Sie sucht mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Kreuzberg und Reinickendorf: Fahrzeuge stehen in Flammen

In Kreuzberg ist Montag früh ein Fahrzeug in Brand gesetzt worden. Zeugen riefen gegen 5.15 Uhr Feuerwehr und Polizei zur Baerwaldstraße, nachdem sie dort ein Feuer an einem geparkten VW Multivan, einem Mietfahrzeug, bemerkt und dann erfolglos selbst versucht hatten, die Flammen zu ersticken. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der VW sowie ein danebenstehender Renault, auf den das Feuer übergegriffen hatte, wurden stark beschädigt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen dauern an. An der Lindauer Allee in Reinickendorf löschten am frühen Morgen rund 18 Feuerwehrleute einen in Flammen stehenden Wagen. Kurz drauf konnten Polizisten einen 63 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Wie die Polizei mitteilte, gestand der Festgenommene die Brandstiftung. Derzeit werde von persönlichen Motiven ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.

Dahlem: Polizei nimmt fünf Einbrecher fest

Zivilfahnder haben in der vergangenen Nacht fünf mutmaßliche Einbrecher in Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) festgenommen. Gegen 22.15 Uhr hatten die Polizisten an der Nebinger Straße die Männer entdeckt, die sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafften. Noch bevor weitere Unterstützungskräfte eintrafen, flüchteten sie in einem Auto. Dieses konnte wenig später von den Polizeikräften gestoppt werden und drei der fünf Insassen, 19, 21 und 41 Jahre alt, sofort festgenommen werden. Zwei 19 und 20 Jahre alten Männern gelang zunächst die Flucht, auch sie konnten jedoch wenig später in der Nähe festgenommen werden. Alle fünf wurden nach erkennungsdienstlichen Behandlungen für die Kriminalpolizei eingeliefert. In dem Fahrzeug fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut, das sie sicherstellten. Die Ermittlungen dauern an.



Brandenburg/Havel: 17-Jähriger durch Stiche schwer verletzt

Ein junger Mann soll in Brandenburg an der Havel einen 17-Jährigen angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Jugendliche am Sonntag mit Familienangehörigen am Uferweg der Stadt unterwegs. An einem Spielplatz soll aus einer Gruppe heraus ein 18-jähriger den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben. Dieser erlitt zwei Stichverletzungen im Oberkörper und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, wie die Polizei mitteilte.

Der Tatverdächtige flüchtete, konnte aber noch in der Nacht von der Polizei in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe sind laut Polizei derzeit noch unklar. Auch sei bislang nicht geklärt, mit welchem Gegenstand die Stichverletzungen verursacht worden sind. Nach Angaben eines Polizeisprechers kannten sich die beiden Jugendlichen. Die Polizei bittet um Zeugen oder Hinweise zum Tatablauf sowie zum Verbleib des Gegenstandes, mit dem der 17-Jährige verletzt wurde.

Elsterwerda: Großbrand ausgebrochen - Wohnhaus evakuiert

Ein Brand im Gebäude eines ehemaligen holzverarbeitenden Betriebes hat in Elsterwerda (Elbe-Elster) für einen Großeinatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Als die Einsatzkräfte am Pfingstsonntag eintrafen, brannte das Gebäude in voller Ausdehnung, wie die Polizei mitteilte. Einwohner eines angrenzenden Mietshauses wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei geht nach bisherigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus.

Durch Funkenflug griff das Feuer auf eine nebenstehende Lagerhalle über. Nach etwa drei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten zogen sich allerdings bis in den frühen Montagmorgen. Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz







Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail