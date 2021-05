Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Rudolf-Röhl-Allee in Köpenick.

Frontalzusammenstoß Schwerer Unfall in Köpenick - drei Verletzte

Berlin. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Köpenick sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Rudolf-Röhl-Allee. Vor Ort hieß es, der Fahrer eines Ford Fiesta habe an einem Bahnübergang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei dann in den Gegenverkehr geraten.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften versorgte zahlreiche Verletzte. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, kamen drei Personen in Krankenhäuser; zwei davon erlitten schwere Verletzungen.

Die genaue Unfallursache ermittelt nun der Verkehrsunfalldienst vor Ort. Die Rudolf-Rühl-Allee blieb am Sonntagabend zwischen An der Wuhlheide und der Köpenicker Straße zunächst gesperrt.

