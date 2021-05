Berlin-Neukölln: Drei Verletzte bei illegalen Autorennen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 23. Mai.

Treptow: Hunderte feiern im Treptower Park illegale Party

Im Treptower Park (Treptow-Köpenick) haben in der Nacht zu Sonntag erneut illegale Partys stattgefunden. Dafür wurde professionelle Musik-Ausrüstung aufgebaut. Augenzeugen berichteten von etwa 350 Feiernden, die sich nicht an Abstands- und Hygieneregeln hielten. Musik wurde an verschiedenen Stellen aufgelegt. Einer der Haupttreffpunkte lag dabei an der Puschkinallee nahe des S-Bahnhofs Treptower Park. Anwesende berichteten, dass ein Polizeiwagen mit Flaschen beworfen wurde. Die Polizei griff nicht ein. Party löste sich in der Folge selbst auf.

Kaulsdorf: Mann fährt seinen Tesla zu Schrott

Zu Schrott gefahren: Die Feuerwehr Birgt einen "Tesla".

Foto: Morris Pudwell

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag an der Straße Alt-Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf) mit seinem Tesla gegen einen Bordstein geprallt. Dabei riss die rechte Vorderradaufhängung auf. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 1,9 Promille gemessen.

