In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 21. Mai.

Blaulicht-Blog Roller und Auto in Kreuzberg in Flammen - Ursache unklar

Kreuzberg: Roller und Auto in Flammen - Brandursache noch unklar

Ein Motorroller und ein Auto haben in der Nacht zum Freitag im Berliner Stadtteil Kreuzberg gebrannt. Die beiden Fahrzeuge waren gegen 23.50 Uhr in der Moritzstraße in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Die Ursache war jedoch noch unklar. Die 12 Brandbekämpfer löschten die Flammen, verletzt wurde niemand. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet

In Berlin passiert es häufiger, dass in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt werden. Viele werden mutmaßlich gelegt, aus politischen oder kriminellen Gründen. Zuletzt brannte ein Transporter in Berlin-Hellersdorf.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail