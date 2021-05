Unbekannter rammt Busfahrer Knie in den Bauch

Berlin. Ein Unbekannter hat einem Busfahrer ein Knie in den Bauch gerammt und ihn fremdenfeindlich beleidigt. Ein Kollege des 52-Jährigen habe dann am Berliner S-Bahnhof Schöneweide eingegriffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Täter sei daraufhin geflüchtet. Der Fahrer sei nach dem Angriff am Dienstagmittag noch bis zur Potsdamer Chaussee in Zehlendorf weitergefahren. Dort sei ihm so schwindelig geworden, dass er seinen Dienst beendete und sich medizinische versorgen ließ. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.

