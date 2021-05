In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 17. Mai.

Steglitz: Polizist außer Dienst wird auf verdächtiges Auto aufmerksam

Zu einem verdächtigen Fahrzeug alarmierte am Sonntagabend ein in der Freizeit befindlicher Polizist seine Kollegen. Der Beamte war gegen 20 Uhr privat in seinem Auto in der Albrechtstraße in Steglitz unterwegs, als er auf einen VW Golf aufmerksam wurde, der bei einem seiner Einsätze bei einer Verkehrskontrolle geflüchtet war und zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Der Polizeioberkommissar fuhr dem Wagen nach, benachrichtigte den Polizeinotruf und übermittelte fortlaufend den Standort. Hinzualarmierte des Polizeiabschnitts 46 konnten den VW, der zwischenzeitlich über die Stadtautobahn gefahren war, im Tempelhofer Damm anhalten. Als die Streifenbesatzung auf das stehende Auto zuging, gab der Fahrer plötzlich Gas und raste davon. Ein Kollege musste rasch beiseite springen, damit er von dem Fahrzeug nicht erfasst wird. Kurz darauf entdeckten weitere Unterstützungskräfte den verunfallten Wagen am Adolf-Scheidt-Platz. Mehrere Passanten zeigten den Fluchtweg des Fahrers an, so dass dieser in der Manfred-von-Richthofen-Straße festgenommen werden konnte.

Der 26-Jährige musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen. Weitere Recherchen erhärteten den Verdacht, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelt, so dass er der Kriminalpolizei überstellt wurde, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Der 26-Jährige muss sich zudem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Kreuzberg: Vier verletzte Polizisten nach Stein- und Flaschenwürfen

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Sonntag in Kreuzberg gekommen.

Foto: Pudwell

Mehrere Polizisten sind in Kreuzberg aus einer Gruppe von rund 100 Menschen heraus mit Steinen und Flaschen beworfen und verletzt worden. Die Menge hatte sich am Sonntagabend aus noch ungeklärten Gründen auf dem Mariannenplatz versammelt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte.

Als die Beamten die Personen kontrollieren wollten, seien sie attackiert worden. Vier von ihnen seien dabei verletzt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.