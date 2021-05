Tatort James-Simon-Park: Mann schwer mit Messer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 16. Mai.

Mitte: Mann schwer mit Messer verletzt

In der Nacht zu Sonntag erlitt ein Mann gegen 1 Uhr am James-Simon-Park in Mitte durch Messerstiche schwere Verletzungen an den Beinen. Zuvor soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren. Auch die nähere Umgebung wurde nach dem Tatwerkzeug abgesucht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht das Umfeld des James-Simono-Park nach dem Tatwerkzeug ab.

Prenzlauer Berg: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Verletzte

Einsatzkräfte in Prenzlauer Berg: Gegen Mitternacht kam es an der Kreuzung Danziger Straße Ecke Schönhauser Allee zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Gegen Mitternacht kam es an der Kreuzung Danziger Straße Ecke Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitt eine Person eine Schnittwunde am Arm und die andere Augenreizungen durch Pfefferspray. Beide kamen ins Krankenhaus. Der bzw. die Täter konnten flüchten. Weiteres wird ermittelt.

Charlottenburg: Polizei stoppt Autokorso auf dem Hardenbergplatz

Die Fahrzeuge fuhren laut hupend auch über rote Ampeln. Die Polizei stoppte den Korso.

Am Samstagabend gegen 23 Uhr sah eine Funkwagenbesatzung vor dem Bahnhof Zoo in Charlottenburg einen aus knapp 50 Fahrzeugen bestehenden Autokorso. Die Fahrzeuge fuhren laut hupend auch über rote Ampeln. Zudem wurden türkische Fahnen aus den Fahrzeugen gehalten. Die Beamten riefen weitere Kräfte zur Verstärkung. Der Autokorso konnte dann auf dem Hardenbergplatz gestoppt werden. Die Fahrer wurden angesprochen und konnten dann nach und nach ihre Fahrt fortsetzen.

Charlottenburg: Brand im 4. Stock eines Wohnhauses

Im Tegeler Weg in Charlottenburg brannte ein Balkon, dann griffen die Flammen auf die Wohnung über.

Gegen 19 Uhr kam es in der Nacht zu Sonntag im Tegeler Weg in Charlottenburg zu einem Brand im 4. OG eines Wohnhauses. Erst brannte dort der Balkon, dann griffen die Flammen auf die Wohnung über. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

