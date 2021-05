Kreuzberg: Müllsammelraum in Hochhaus brennt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 15. Mai.

Kreuzberg: Feuerwehr löscht Brand in Müllsammelraum

In der Nacht zu Sonnabend brannte gegen 00.15 Uhr in der Gitschiner Straße in Kreuzberg der Müllsammelraum eines Wohnhauses. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Foto: Thomas Peise

Hohenschönhausen: Tram streift Fußgänger - schwer verletzt

Ein Fußgänger wurde in Hohenschönhausen von einer vorbei fahrenden Straßenbahn gestreift und dabei schwer verletzt.

Foto: Thomas Peise

In der Hauptstraße in Hohenschönhausen kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Dieser erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Fußgänger wurde von der vorbei fahrenden Straßenbahn gestreift.

