Unfall in Prenzlauer Berg Radfahrerin von Betonmischer erfasst und schwer verletzt

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen.

Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagmorgen in Prenzlauer Berg eine Radfahrerin erfasst. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.