In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 14. Mai.

Unfall in Lankwitz: Am Scheitelpunkt der Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte dabei in den Mercedes GLC.

Lankwitz: Mehrere Verletzte bei Unfall mit zwei Nobel-Karossen

Gegen 19.50 Uhr am Donnerstagabend kam es an der Ecke Siemensstraße / Birkbuschstraße im Steglitzer Ortsteil Lankwitz zu einem Unfall zwischen einem Mercedes CLA 35 AMG (306 PS, NP 52.000 Euro) und einem modernen Mercedes GLC. Nach ersten Erkenntnissen wartete der GLC an einer Ampel in der Birkbuschstraße auf Grün. Aus der Siemensstraße heraus wollte der Fahrer des hochmotorisierten Mercedes CLA 35 AMG nach links in die Birkbuschstraße abbiegen.

Am Scheitelpunkt der Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte dabei in den Mercedes GLC. Die Aufprallenergie war so hoch, dass der GLC über elf Meter zurück in die Birkbuschstraße geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, darunter der Fahrer des CLA. In ersten Berichten war von sieben Verletzten die Rede gewesen. Wie viele Personen in dem weißen Mercedes mitgefahren sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Im Mercedes GLC soll sich eine Familie befunden haben. Ein Mann aus diesem Wagen erlitt Verletzungen an der Hand und am Arm. Zwei Frauen und ein Kleinkind aus dem schwarzen Geländewagen wurden ebenfalls durch Notfallsanitäter und einem Notarzt betreut. Mehrere Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den genauen Hergang des Unfalls ermittelt nun die Polizei. Der Verkehr an der Straßenecke war für knapp zwei Stunden eingeschränkt. Auch mehrere Buslinien waren von der Sperrung betroffen.

Prenzlauer Berg: Lkw-Fahrer erfasst Radfahrerin beim Abbiegen - schwer verletzt

Ein zerstörtes Fahrrad liegt auf der Straße an der Kreuzung Greifswalder Straße / Prenzlauer Allee.

Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagmorgen in Prenzlauer Berg eine Radfahrerin schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, seien der Betonmischer und die Radfahrerin gegen 6 Uhr auf der Greifswalder Straße Richtung Alexanderplatz unterwegs gewesen, als der Lkw-Fahrer nach rechts in die Straße Prenzlauer Berg habe abbiegen wollen. Dabei habe er die Frau erfasst. Für die Rettung der eingeklemmten Frau wurde am Freitagmorgen mit Hydraulik der 16-Tonnen-Laster angehoben, teilte die Feuerwehr mit. Die Schwerverletzte sei von einem Notarzt begleitet in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher. Ein Verkehrsunfallkommando ermittelt zum genauen Hergang des Unfalls.

Pankow: Polizei nimmt Autoeinbrecher fest

Zwei Autoeinbrecher sind am Donnerstag in Niederschönhausen (Pankow) festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein 41 Jahre alter Anwohner gegen 19.40 Uhr drei Personen beobachtet, die an der Seitentür eines an der Kreuzung Germanen- Ecke Eisenblätterstraße geparkten VW Caddy hebelten. Der Mann verständigte die Polizei und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin ergriffen die Männer in zwei Fahrzeugen die Flucht. Zwei von ihnen konnten kurz darauf am Wilhelmsruher Damm in ihrem Wagen entdeckt und festgenommen werden. Der 37-Jährige und 31-Jährige wurden der Kriminalpolizei überstellt.

Treptow-Köpenick: Zusammenstoß mit Einsatzfahrzeug

Gestern Abend stießen ein Einsatzwagen der Polizei und ein Pkw in Karlshorst zusammen. Kurz vor 19 Uhr war die Besatzung eines Funkstreifenwagens unter Einsatz von Blaulicht und Sirene mit dem Einsatzfahrzeug auf der Köpenicker Allee in Richtung Am alten Flugplatz unterwegs. Auf der Kreuzung Köpenicker Allee/Rheinsteinstraße stießen die Einsatzkräfte mit ihrem Wagen mit einem von rechts kommenden Mercedes eines 57-Jährigen zusammen, der auf der Rheinsteinstraße in Richtung Waldowallee unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 57-Jährige schwere Rumpfverletzungen. Die Polizistin, die den Einsatzwagen steuerte, und ihr Kollege erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Sie konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 57-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei der Polizeioberkommissarin ergab null Promille. Die Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat.

Neukölln: Radfahrer stürzt auf Gleisen

Ein Radfahrer verletzte sich gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Rudow. Der Mann war gegen 20.45 Uhr in der Stubenrauchstraße unterwegs und geriet mit seinem Reifen in die Schienen einer Werksbahn, die in die Fahrbahn eingelassen sind. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 76-Jährige eine schwere Beinverletzung zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund der lallenden Aussprache bestand der Verdacht einer Alkoholisierung, so dass die Polizisten eine Blutentnahme veranlassten. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail