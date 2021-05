Unfall in Lankwitz: Am Scheitelpunkt der Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte dabei in den Mercedes GLC.

Sieben Verletzte bei Unfall mit zwei Nobel-Karossen

Gegen 19.50 Uhr am Donnerstagabend kam es an der Ecke Siemensstraße / Birkbuschstraße im Steglitzer Ortsteil Lankwitz zu einem Unfall zwischen einem Mercedes CLA 35 AMG (306 PS, NP 52,000 Euro) und einem modernen Mercedes GLC. Nach ersten Erkenntnissen wartete der GLC an einer Ampel in der Birkbuschstraße auf Grün. Aus der Siemensstraße heraus wollte der Fahrer des hochmotorisierten Mercedes CLA 35 AMG nach links in die Birkbuschstraße abbiegen.

Am Scheitelpunkt der Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte dabei in den Mercedes GLC. Die Aufprallenergie war so hoch, dass der GLC über 11 Meter zurück in die Birkbuschstraße geschoben wurde. Bei dem Unfall sollen nach Angaben vor Ort mindestens sieben Personen verletzt worden sein, darunter der Fahrer des CLA. Wie viele Personen in dem weißen Mercedes mitgefahren sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Im Mercedes GLC soll sich eine Familie befunden haben. Ein Mann aus diesem Wagen erlitt Verletzungen an der Hand und am Arm. Zwei Frauen und ein Kleinkind aus dem schwarzen Geländewagen wurden ebenfalls durch Notfallsanitäter und einem Notarzt betreut. Mindestens 2 Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den genauen Hergang des Unfalls ermittelt nun die Polizei. Der Verkehr an der Straßenecke war für knapp 2 Stunden eingeschränkt. Auch mehrere Buslinien waren von der Sperrung betroffen.