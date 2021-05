Berlin: Staatsschutz ermittelt nach Vorfällen mit Israel-Flaggen

Berlin. In der vergangenen Nacht ist in Mitte eine Israel-Flagge gestohlen worden, in Pankow haben Unbekannte versucht, eine Fahne anzuzünden. In beiden Fällen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde eine vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle gehisste Flagge gestohlen. Es gebe Videoaufzeichnungen, auf denen zwei Menschen beim Entwenden der Fahne vor dem Konrad-Adenauer-Haus in der Klingelhöferstraße zu sehen seien, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Tat sei gegen 23.30 Uhr verübt worden.

Aus Solidarität mit den Opfern terroristischer Raketen-Angriffe wird vor dem Konrad-Adenauer-Haus der @cdu die Flagge des Staates Israel 🇮🇱 gehisst. Sie bleibt dort bis nach dem 14. Mai., dem Jahrestag der Staatsgründung Israels. #IsraelUnderAttack #staatsräson @IsraelinGermany pic.twitter.com/HAdD8JFPGz — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) May 12, 2021

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte am Mittwochabend ein Foto getwittert, das zeigt, wie die Fahne gehisst wird. Als Grund dafür gab er „Solidarität mit den Opfern terroristischer Raketen-Angriffe“ an, versehen mit den Stichworten „IsraelUnderAttack“ und „Staatsräson“. Die Fahne sollte demnach eigentlich bis nach dem 14. Mai, dem Jahrestag der Staatsgründung Israels, gehisst bleiben.

Unbekannte versuchen, Israel-Fahne in Pankow zu entzünden

Wie die Polizei weiter mitteilte, sollen Unbekannte zudem offenbar versucht haben, eine Israel-Fahne vor dem Rathaus Pankow in der Breite Straße zu entzünden, indem sie einen Müllcontainer darunter schoben und anzündeten. Die Flagge habe aber keinen Schaden genommen.

Die Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen anderer Staaten ist keine Meinungsäußerung sondern eine Straftat der Hasskriminalität und auch als Versuch schon strafbar.



^yt pic.twitter.com/SylHKXAFx6 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 13, 2021

Die Sprecherin sagte, dass manche Einrichtungen in der Stadt die Flagge auch wegen des Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik gehisst hätten.

Seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan Mitte April hatte sich der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zugespitzt. Inzwischen sind es die heftigsten Auseinandersetzungen seit mehreren Jahren in dem Land.