Seniorin bei Zusammenstoß mit Auto lebensgefährlich verletzt

Berlin. Eine 76-jährige Fußgängerin ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Friedrichshain lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau sei nach bisherigen Ermittlungen vermutlich bei Rot über die Mühlenstraße gelaufen und dort von einem Wagen erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Seniorin sei nach dem Unfall am Mittwochabend mit diversen Knochenbrüchen und schwersten inneren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Nun müsse der genaue Unfallhergang ermittelt werden.

