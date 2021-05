22.000 Euro erbeutet: Anklage gegen mutmaßliche Betrüger

Berlin. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen zwei Männer wegen Computerbetrugs in 48 Fällen erhoben. Den 25- und 29-Jährigen werde zur Last gelegt, zum Versand bereitliegende EC-Karten samt dazugehörigen PINs aus verschiedenen Zwischenlagern der Post gestohlen und damit Bargeld in Höhe von mehr als 22.000 Euro abgehoben zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Der 25-Jährige sei bei einem Subunternehmen der Post beschäftigt gewesen und so an die Schlüssel für die entsprechenden Verteilerkästen gekommen. Derzeit befindet er sich wegen eines anderen Vorwurfs in Untersuchungshaft.