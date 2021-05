Badeunfal in Heiligensee: Person tödlich verunglückt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 11. Mai.

Badeunfall in Heiligensee: Person tödlich verunglückt

An einer Badestelle in Heiligensee ist am Dienstagmittag eine Person tödlich verunglückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, suchten Taucher nach der Person im Wasser an der Badestelle Sandhauser Straße. Eine Notärztin konnte nur noch ihren Tod feststellen. Über die Identität der Person und die Unglücksumstände war zunächst nichts bekannt. Die Feuerwehr war mit 32 Einsatzkräften vor Ort.

Mitte: Angeblich Schüsse aus Hochhaus - Polizei sucht nach Schützen

Am Montagabend ist es zu einem Polizeieinsatz in Mitte gekommen. Gegen 22.30 Uhr hatten Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert, weil aus einer Wohnung eines Hochhauses an der Fischerinsel mehrere Schüsse gefallen sein sollten. Beamte des Abschnitts und einer Einsatzhundertschaft rückten an. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten stürmten in das Hochhaus und suchten die betreffende Wohnung. Weitere Polizisten sicherten die Umgebung des Hochhauses. Die Anwohner durften während des Einsatzes das Haus nicht mehr betreten und mussten in entsprechender Entfernung auf die Entwarnung warten. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet, ob die Person gefunden wurde oder sich der Einsatzgrund bestätigt hatte wurde bisher nicht mitgeteilt.

Neukölln: Streit endet mit Bedrohung und schwerer Kopfverletzung

Zwei Männer sollen sich gestern Abend in Neukölln verabredet haben, um einen Streit auszutragen. Die Kontrahenten trafen gegen 20 Uhr in der Buschkrugallee aufeinander. Unmittelbar darauf soll der 30-Jährige eine Waffe gezogen, diese durchgeladen und auf den 39-Jährigen gerichtet haben. Während Freunde des Bedrohten den bewaffneten Mann zurückgehalten haben sollen, habe der 39-Jährige seinem Widersacher mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen und ihn dabei schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde und stationär verblieb. Polizeieinsatzkräfte beschlagnahmten die Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole ohne Prüfsiegel handelt. Der 39-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam, wo er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen wurde. Er sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung entgegen. Gegen den 30-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Spandau: Busfahrer wird bewusstlos und muss wiederbelebt werden

Ein Busfahrer hat während der Fahrt in Spandau das Bewusstsein verloren und den Bus auf den Rasen vor einer Wohnanlage gesteuert. Der Mann musste am Dienstagmorgen im Stadtteil Staaken von einem Notarzt wiederbelebt werden. Danach kam er in eine Klinik, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der Fahrer des Gelenkbusses der BVG auf Höhe der Maulbeerallee und dem Magistratsweg das Bewusstsein verloren. Auf der Grünanlage sei er aber ohne jegliche Zusammenstöße stehen geblieben. Die Businsassen blieben demnach unverletzt. Eine Person wurde mit einem Schock in eine Klinik gefahren.

Charlottenburg: Restaurantküche brennt an der Wilmersdorfer Straße

Die Feuerwehr ist am Dienstagvormittag zur Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg ausgerückt. Dort brannte eine Restaurantküche im Erdgeschoss eines sechsgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses. Die Feuerwehr wurde gegen 9.15 Uhr alarmiert und war laut eines Sprechers mit 58 Kräften, vier Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz.

Ob es Verletzte gab, sei noch unklar. „Die Menschen haben sich sehr vernünftig verhalten“, so der Sprecher weiter. „Das bedeutet, dass sie in ihren Wohnungen blieben, bis wir eingetroffen sind und das Treppenhaus belüftet haben.“ Oft würden Menschen, wenn es nicht in ihren Wohnungen brennt, die Luft anhalten und versuchen, schnell aus dem Haus zu laufen. Dadurch würden viele Rauchgasvergiftungen erleiden, was mit etwas Geduld vermeidbar wäre.

Mitte: Frau überschlägt sich mehrfach mit Motorrad

Am Montagmittag hat sich in Tiergarten (Mitte) ein Motorradfahrer mit seiner Maschine überschlagen. Gegen 12.45 Uhr war ein 43-Jähriger mit seinem BMW auf der Stauffenbergstraße in Richtung Landwehrkanal unterwegs. An der Kreuzung Reichpietschufer Ecke Stauffenbergstraße soll er, vermutlich von der Sonne geblendet, die rote Ampel übersehen und eine 40 jahre alte Motorradfahrerin, die auf dem Reichpietschufer in Richtung Klingelhöferstraße fuhr, erfasst haben.

Bei dem Zusammenstoß soll sich die Frau mit ihrer Kawasaki mehrmals überschlagen haben und über die Fahrbahn gerutscht sein. Dabei wurde ihr Bein unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.

Pankow: Kind nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Pankow hat sich am Montagabend ein Kind verletzt. Es wurde in eine Klinik gebracht. Das Mädchen war kurz nach 18 Uhr in Begleitung seiner Mutter mit dem Fahrrad an der Neumannstraße unterwegs. An der Kreuzung Elsa-Brändström-Straße wurde es von einem von rechts kommenden Auto eines 66-Jährigen erfasst, der in Richtung Prenzlauer Promenade fuhr. Mit Hämatomen und Hautabschürfungen brachte der Rettungsdienst die Fünfjährige in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die Ermittlungen übernommen.

Kreuzberg: Polizei überrascht Einbrecher vor Optiker

Die Besatzung eines Funkwagens hat in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Kreuzberg überrascht. Die Einsatzkräfte bemerkten während ihrer Streifenfahrt gegen Mitternacht eine Gestalt, die an der Tür eines Optikergeschäfts an der Manteuffelstraße hantierte. Als sich die Zivilpolizisten als solche zu erkennen gaben, floh der Verdächtige, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden. Während der Flucht weggeworfenes Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt. Der 27-Jährige wurde einem Einbruchskommissariat überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Mitte: Frau rassistisch beleidigt und mit Getränk übergossen

Wegen des Verdachts der rassistischen Beleidigung muss sich seit Montagabend eine Tatverdächtige verantworten, die eine Frau in Mitte zunächst rassistisch beleidigt und anschließend mit einem Getränk übergossen haben soll.

Die stark alkoholisierte 53-Jährige soll gegen 18.40 Uhr an der Alten Schönhauser Allee Ecke Münzstraße vor einer 40-Jährigen gelaufen sein, die der Pöblerin zunächst aus dem Weg gehen wollte. Als die 53-Jährige die Frau sah, schrie sie und beleidigte die 40-Jährige wegen deren Hautfarbe rassistisch.

Anschließend schüttete sie ihr Getränk der Frau ins Gesicht und auf die Kleidung. Polizisten nahmen die 53-Jährige fest und ließen auf richterliche Anordnung hin eine Blutentnahme durchführen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam die Festgenommene wieder auf freien Fuß. Der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt führt die weiteren Ermittlungen.

Spandau: Verletzte Polizisten nach Widerstand

In der vergangenen Nacht mussten eine Polizistin und ihr Kollege in Spandau nach einer Festnahme verletzt ihren Dienst beenden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stoppten die Einsatzkräfte gegen 22.45 Uhr ein Fahrzeug an der Wustermarkstraße. Darin saßen zwei Männer im Alter von 39 und 40 Jahren, die zuvor an einer Schlägerei in einer Parkanlage am Grünhofer Weg beteiligt gewesen sein sollen.

Bei der anschließenden Überprüfung nahmen die Einsatzkräfte Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahr, Fahrer und Beifahrer verhielten sich unkooperativ und leisteten in der Folge Widerstand, so dass Unterstützungskräfte zum Ort gerufen werden mussten. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen an einem Arm und eine Beamtin Verletzungen an den Knien. Beide begaben sich in ambulante Behandlungen und mussten anschließend ihren Dienst beenden. Während der polizeilichen Maßnahmen am Ort wurden die Einsatzkräfte aus den umliegenden Mehrfamilienhäusern mit Eiern beworfen und mit Wasser bespritzt. Tatverdächtige konnten dazu bisher nicht ermittelt werden.

Der 40 jahre alte Fahrer und sein 39 Jahre alter Beifahrer wurden festgenommen und kamen für weitere polizeiliche Maßnahmen in ein Gewahrsam, welches sie anschließend wieder verlassen konnten. Die weiteren Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Straßenverkehr und Körperverletzung dauern an.

Reinickendorf: Bei Streit mit Messern zugestochen

Bei einem Streit zwischen einer vierköpfigen Gruppe und einem Motorrollerfahrer gestern Abend in Tegel (Reinickendorf) wurden zwei der Beteiligten jeweils durch Messerstiche verletzt. Derzeit unklar sind die Hintergründe der Auseinandersetzung, die gegen 19.30 Uhr in der Bernauer Straße an einer Parkbucht stattgefunden haben soll.

Demnach geriet ein 31-jähriger Rollerfahrer mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit, bei dem er und ein der Gruppe zugehöriger 17-Jähriger durch Messerstiche verletzt wurden. Die Gruppe, bestehend aus jungen Erwachsenen und Heranwachsenden entfernte sich anschließend in einem weißen Audi, der wenig später von Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 11 gestellt werden konnte. Im Fahrzeug befand sich der verletzte 17-Jährige, dessen Freunde ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus fahren wollten. Sowohl er als auch der verletzte Rollerfahrer erlitten bei der Auseinandersetzung Stiche in den Bauch und mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Der 31-Jährige verblieb stationär, befindet sich derzeit außer Lebensgefahr. Der Jugendliche hingegen konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Im Audi fanden die Einsatzkräfte insgesamt drei Springmesser, die alle beschlagnahmt wurden. Die übrigen drei Fahrzeuginsassen im Alter von 16, 19 und 22 Jahren kamen zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam, das sie wenig später wieder verlassen durften. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an und werden von einem Fachkommissariat geführt.

