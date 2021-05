U-Bahnhof Lichtenberg: Nach rassistischer Beleidigung - Dieser Mann wird gesucht

Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten.

Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der bereits am 6. Februar 2020 im U-Bahnhof Lichtenberg einen Mann rassistisch beleidigt und rechtsradikale Parolen gerufen haben soll. Von dem gesuchten Mann wurden Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Außerdem bitten die Ermittler, dass sich der Fahrgast, der von dem Unbekannten rassistisch beleidigt wurde, als Zeuge zur Verfügung stellt.

Nach diesem Mann fahndet die Polizei.

Foto: Polizei Berlin

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll sich die Tat am 6. Februar zwischen 4.45 und 5 Uhr auf dem Bahnsteig der U5 (Richtung Alexanderplatz) ereignet haben. Demnach soll der Gesuchte im Beisein eines Begleiters mehrfach und lautstark „Heil Hitler“ gebrüllt haben. Als er den Fahrgast sah, soll er zu ihm gegangen und den Mann rassistisch beleidigt haben. Anschließend soll er den rechten Arm zum sogenannten „Hitlergruß“ gehoben und wiederum „Heil Hitler“ geschrien haben. Eine 35 Jahre alte Zeugin soll ebenfalls von dem Unbekannten und dessen Begleiter beleidigt worden sein.

Die Fragen der Kriminalpolizei:

Wer wurde Zeuge der Tat und/ oder kann Angaben zur Identität und/ oder des Aufenthaltsortes des gesuchten Tatverdächtigen geben?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu Tat und/ oder dem Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Tel. (030) 4664 – 953 314, per Telefax unter der Nummer (030) 4664 953 399 oder via E-Mail (lka533@polizei.berlin.de), an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.