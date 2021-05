Wedding: Männer nach Kuss homophob beleidigt - Schlägerei

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 10. Mai.

Wedding: Männer nach Kuss homophob beleidigt

Ein 36-Jähriger hat am Sonntag drei Männer in einer Grünanlage am Plötzensee (Wedding) homophob beleidigt, nachdem ein 33-Jähriger einen 27-Jährigen geküsst hatte. Nach einem Wortgefecht habe der 36-Jährige Bier über die drei Männer geschüttet. Daraufhin habe sich zwischen ihm und dem 33-Jährigen eine Prügelei entwickelt, bei dem er dem Jüngeren aufs Auge geschlagen und gegen den Kopf getreten haben soll. Schließlich seien Unbekannte eingeschritten und hätten die Streitenden getrennt. Die beiden sollen sich anschließend weiter beleidigt und bespuckt haben, bevor der 36-Jährige wegging und dabei noch eine Flasche auf den Jüngeren geworfen haben soll, wie es weiter hieß. Der 33-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den 36-Jährigen fest. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Außerdem laufen gegen den 36-Jährigen und auch gegen den 33-Jährigen Ermittlungen wegen Körperverletzung wegen des Spuckens.

Frohnau: Statue gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende in Frohnau eine Statue gestohlen. Das Fohlen stand vor der Renée-Sintenis-Grundschule im Laurinsteig, eine Zeugin entdeckte den Diebstahl am Sonnabend gegen 16 Uhr und rief die Polizei. Die Beamten verständigten die Schulleitung.

Brandenburg: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Heinersbrück

Fünf Menschen, darunter zwei Kinder, sind bei einem Verkehrsunfall nahe Heinersbrück (Spree-Neiße) verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahm ein Auto am Montag einem anderen Fahrzeug an einer Kreuzung die Vorfahrt. Zwei Kinder im Alter von acht und fünf Jahren sowie zwei Erwachsene wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wegen Bergungsarbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Berlin und Dresden: Razzia gegen Schwarzarbeit

Im Kampf gegen Schwarzarbeit haben Zollbeamte sechs Wohnungen in Berlin sowie eine in Dresden durchsucht. Es seien umfangreiches Beweismaterial und Drogen sichergestellt worden, teilten die Berliner Staatsanwaltschaft und das Hauptzollamt in der Hauptstadt am Montag mit. In Berlin sei auch noch für ein Büro ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt worden. Festgenommen wurde niemand.

Sieben Männern im Alter zwischen 27 und 44 Jahren wird laut Mitteilung vorgeworfen, Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt und Beihilfe zum illegalen Aufenthalt von Ausländern geleistet zu haben. Die Verdächtigen sollen Menschen ohne Arbeitsgenehmigung oder Aufenthaltstitel beschäftigt, den Mindestlohn nicht gezahlt und Steuern hinterzogen haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die Männer von 2016 bis mindestens 2019 mutmaßlich bis zu 30 Schank- und Speisewirtschaften betrieben haben. Vermutet wird, dass sie häufig die Besitzverhältnisse untereinander tauschten oder Strohleute einsetzten. An dem Einsatz im Auftrag der Berliner Staatsanwaltschaft waren rund 100 Einsatzkräfte der Hauptzollämter Berlin, Dresden und Potsdam beteiligt.

Spandau: Vier Autoeinbrecher festgenommen

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Spandau vier Autoeinbrecher festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Anwohner gegen 0.15 Uhr die Männer dabei beobachtet, wie sie die Seitenscheibe eines Honda Civic zerstörten und in den Wagen einbrachen. Polizisten ergriffen das Quartett kurz darauf am Askanierring, als sie die Seitenscheibe eines Peugeot Boxer einschlugen. In der Bismarckstraße wurde zudem noch ein VW Polo entdeckt, bei dem ebenfalls eine Seitenscheibe zerstört war. Die Männer im Alter von 19, 24, 30 und 39 Jahren wurden erkennungsdienstlich behandelt und mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Sie hatten Kleinpflastersteine bei sich, mit denen sie vermutlich die Autoscheiben eingeschlagen hatten. Darüber hinaus beschlagnahmten die Polizisten ein Navigationsgerät als mutmaßliches Diebesgut. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Dahlem: Motorradfahrer und Sozius bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Nach Zeugenangaben soll ein Motorradfahrer im Hüttenweg in Richtung Clayallee mehrere Fahrzeuge überholt haben. In einer Kurve sei er gegen den Außenspiegel eines Wagens gestoßen und mit dem Sozius gestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Der 47 Jahre alte Motorradfahrer erlitt Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein 54 Jahre alter Mitfahrer erlitt eine leichte Handverletzung. Da die Einsatzkräfte bei dem Motorradfahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Es wurden Ermittlungen wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Kreuzberg: 30-Jähriger verletzt Mann mit Baseballschläger - Festnahme

Ein Mann wurde bei der Auseinandersetzung am Kopf verletzt.

Foto: Pudwell

Auf der Schleiermacher Straße in Kreuzberg ist es am Sonntag gegen 22.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlug ein 37 Jahre alter Mann einer 32-jährigen Frau, die in Begleitung ihres 30 Jahre alten Freundes war, unvermittelt ins Gesicht. Der 30-Jährige habe daraufhin einen Baseballschläger aus einem Auto geholt. Damit schlug er dem 37-Jährigen auf den Kopf.

Ein Mann wird abgeführt.

Foto: Pudwell

Das Paar flüchtete dann in ein Wohnhaus. Polizisten ermittelten die Wohnung und nahmen dort einen 30-Jährigen fest, gegen den zudem ein Haftbefehl vorlag. Nach Angaben von vor Ort zufolge soll die Polizei sich mit einer Ramme Zutritt zur Wohnung verschafft haben, da die Tür nicht geöffnet wurde. Den Baseballschläger fanden die Einsatzkräfte im Keller und beschlagnahmten ihn.

Die verletzte Frau kam in ein Krankenhaus und konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Der 37-Jährige, der mit einem Baseballschläger geschlagen wurde, lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, weil er die Frau schlug. Der Freund der Frau wurde von den Einsatzkräften in ein Gewahrsam gebracht, wo er nach einer Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen wurde. Er sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung entgegen.

Wustermark:Technischer Defekt: ICE mit 200 Passagieren evakuiert

Ein ICE mit rund 200 Reisenden ist am Sonntagabend in Wustermark (Landkreis Havelland) aufgrund eines technischen Defekts evakuiert worden. Der Zug war aus Basel in Richtung Berlin unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu der Störung am Triebzug kam, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Auch eine leichte Rauchentwicklung habe es gegeben. Die Fahrgäste stiegen aus dem Schnellzug in einen Ersatzzug um, der sie nach Berlin brachte. Der liegengebliebene ICE konnte seine Fahrt wenig später wieder aufnehmen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail