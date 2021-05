Berlin-Pankow: Polizei löst illegale Party in Buch auf

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 9. Mai.

Pankow: Polizei löst illegale Party auf Gelände eines ehemaligen Krankenhauses auf

Polizisten haben in der vergangenen Nacht auf dem Gelände eines ehemaligen Krankenhauses in der Hobrechtsfelder Chaussee in Buch (Pankow) eine illegale Party aufgelöst. Ein Zeuge hatte mehrere Personen gegen 3.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie über einen Zaun kletterten und so auf das Gelände gelangten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beamte stellten in den Kellerräumen des leerstehenden Gebäudetraktes mehrere Hundert Personen fest, die dort bei lauter Musik feierten. Es wurden Unterstützungskräfte verständigt. Noch vor Eintreffen der weiteren Beamten hätten sich rund 150 Menschen vom Ort entfernt. Die Personalien der noch verbliebenen 157 Personen wurden festgestellt und Anzeigen gefertigt. Zudem sei eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs geschrieben worden. Die Maßnahmen dauerten bis in die Morgenstunden.

Dahme-Spreewald: Waldbrand bei Heidesee führt zu Sichtbehinderungen auf der A12

Bei sommerlichen Temperaturen ist am Sonntag bei Heidesee (Dahme-Spreewald) ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern habe mit dem Einsatz von rund 12.000 Litern Wasser von der Feuerwehr schnell gelöscht werden können, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz. Allerdings kam es durch den Rauch auf der Autobahn 12 vor dem Dreieck Spreeau kurzzeitig zu Sichtbehinderungen. Zuvor hatte der RBB berichtet. Aktuell herrscht nach Angaben des Umweltministeriums in 12 der 14 Landkreise nur eine geringe Waldbrandgefahr. Eine mittlere Gefahr gelte nur in den Landkreisen Uckermark und Elbe-Elster.

Köpenick: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist am Sonnabend in Köpenick von einer Autofahrerin erfasst worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr die 60 Jahre alte Radfahrerin gegen 13.15 Uhr auf der Straße Am Bahndamm in Richtung Alte Kaulsdorfer Straße. An der Einmündung zur Alten Kaulsdorfer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 53 Jahre alten Mercedes-Fahrerin, die aus dieser Straße auf die Straße Am Bahndamm einfuhr. Die Radfahrerin prallte gegen die Frontscheibe des Mercedes und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen an Kopf, Rumpf und an einem Arm. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Friedrichshain-Kreuzberg: Polizei löst Ansammlung im Görlitzer Park auf

Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben eine Ansammlung von Menschen im Görlitzer Park in Friedrichshain-Kreuzberg aufgelöst. Dort hätten sich am Samstagabend gegen 23.00 Uhr rund 300 Menschen aufgehalten, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Einsatzkräfte hätten die Gruppe zum Gehen aufgefordert, auch ein Lagerfeuer sei gelöscht worden. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.

Charlottenburg: Laptop aus Auto gestohlen - drei Männer festgenommen

Polizisten haben am Sonnabend in Charlottenburg drei Männer festgenommen, die zuvor einen Laptop aus einem Mercedes an der Nürnberger Straße gestohlen haben. Ein 52-Jähriger hatte den Diebstahl seines Laptops beobachtet und nahm die Verfolgung der in Richtung Los-Angeles-Platz flüchtenden Männern auf. Polizisten konnten kurze Zeit später in der Augsburger Straße in einem Fußgängertunnel einen 16-Jährigen und einen 27-Jährigen festnehmen. Ein 29 Jahre alter Verdächtiger konnte in der Nähe von weiteren Einsatzkräften ergriffen werden. Das Trio hatte neben dem gestohlenen Laptop noch mutmaßliches Einbruchswerkzeug, ein Tierabwehrspray sowie ein Smartphone bei sich, dass zuvor geraubt worden war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Mariendorf: Mann überfällt Tankstelle mit Messer

Ein Mann hat am Sonnabend gegen 13.25 Uhr eine Tankstelle am Mariendorfer Damm in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) mit einem Messer überfallen. Nach Angaben der 19 und 24 Jahre alten Mitarbeiterinnen sei der Mann mit einem Messer auf sie zugekommen und habe gefordert, die Kasse zu öffnen. Ein weiterer 26 Jahre alter Tankstellen-Mitarbeiter wurde auf das Geschehen aufmerksam. Er begab sich vom Lagerraum in den Kassenraum und ging auf den Mann zu. Dieser griff rasch in die offene Kasse, entnahm ihr Geldscheine und flüchtete mit der Beute in Richtung Pilatusweg, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raub hat ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.

Mitte: Autofahrer verursacht Unfall vor dem Reichstag

Ein Autofahrer hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist vor dem Reichstag über eine Mittelinsel gefahren.

Foto: Peise

Ein Autofahrer hat in der vergangenen Nacht auf der Scheidemannstraße vor dem Reichstag in Mitte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist über eine Mittelinsel gefahren. Dabei überfuhr er noch ein Verkehrsschild. Das Auto wurde durch den Unfall beschädigt. Die Vorderachse brach und Öl lief aus. Ersten Angaben von vor Ort zufolge wurden keine Personen verletzt.

Ostprignitz-Ruppin: Polizeistreife rettet Fischadler

Ein verletzter Fischadler sitzt nach seiner Rettungin einem Karton, der mit einer Uniformjacke ausgepolstert wurde.

Foto: dpa

Beamte eines Funkwagens haben einen verletzten Fischadler vom Straßenrand gerettet. Wie die Polizeiinspektion in Neuruppin am Sonntag mitteilte, hatten Passanten das Tier am Samstagabend an der Landstraße zwischen Neuruppin und dem zu Fehrbellin gehörenden Dammkrug (beide Ostprignitz-Ruppin) entdeckt. Es hatte sich offensichtlich am Flügel verletzt und konnte nicht fliegen. Wie es dazu gekommen war, konnte die Polizei nicht sagen. Die Beamten legten das Tier vorsichtig in einen Karton, den sie vor mit einer ihrer Uniformjacken ausgepolstert hatten, und übergaben ihn dem Greifvogelbeauftragten des Kreises.

