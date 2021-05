Einbrecher in Wohnhaus von Seniorin auf frischer Tat ertappt

Berlin. Ein 23-jähriger Einbrecher ist in Berlin-Spandau auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte eine 83-Jährige am Freitagnachmittag in ihrem Haus im Ortsteil Falkenhagener Feld Geräusche vernommen und zunächst geglaubt, ihr Enkel sei zu Besuch gekommen. Dann bemerkte sie im Schlafzimmer den Unbekannten, der einen Pullover ihres verstorbenen Mannes trug. Der Enkel, den die Frau daraufhin zur Hilfe rief, verhinderte, dass der Betrunkene flüchten konnte. Herbeigerufene Beamte nahmen ihn fest. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von rund zwei Promille.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann am Vortag in den Keller eingedrungen und hatte dort genächtigt, den Keller durchwühlt, den Pullover gestohlen und eine Flasche Branntwein getrunken. Am Freitagnachmittag war er in das Haus zurückgekehrt und in den Wohnbereich vorgedrungen, wo er von der 83-Jährigen entdeckt wurde.

