Berlin: Polizisten auf Demo angegriffen: Verdächtiger gesucht

Der Mann soll am Rande einer Querdenker-Demo in Mitte einen Polizisten angegriffen haben. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Berlin. Bei der Querdenker-Demonstration am 18. November 2020 wurden in Berlins Mitte fast 80 Polizisten verletzt. Nun wird mit den Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Angreifer gesucht. Der Mann steht laut Polizei und Staatsanwaltschaft im dringenden Verdacht des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie eines Landfriedensbruchs.

Konkret soll der Mann am Mittag des Tages gegen 13.15 Uhr auf der Ebertstraße aus einer gewaltbereiten Menge heraus das Bein eines Beamten ergriffen und ihn so zu Fall gebracht haben. Dann soll der auf den am Boden liegenden Polizisten eingetreten und versucht haben, ihn in die Menschenmenge zu ziehen. „Erst als Kollegen des am Boden Liegenden diesem zu Hilfe kamen, ließ der Unbekannte von ihm ab und zog sich in die Menge zurück“, heißt es weiter.

Der Mann trug im November einen langen Pferdeschwanz und eine Jacke mit der Aufschrift „Lotus Renault“.

Foto: Polizei Berlin

Angriff auf Polizisten bei Demo in Berlin: So wird der Angreifer beschrieben

Auffällig an dem Tatverdächtigen sind sein langer Bart, sowie seine langen zu einem Zopf gebundenen dunkelblonden Haare mit an den Seiten kahlrasierten Stellen. Zudem trug der Mann eine auffällige schwarze Jacke mit dem Aufdruck „Lotus Renault“.

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt fragt:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Tatverdächtigen machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während, oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und zum Fluchtweg machen?

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zum Tatverdächtigen geben?

Diese nimmt die Ermittlungsgruppe „Quer“ der Abteilung 53 Landeskriminalamts (LKA) unter der Telefonnummer 030 4664-953250 und per E-Mail an eg-quer@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizei und Staatsanwaltschaft fragen: Wer kennt diesen Mann?

Foto: Polizei Berlin

Übergriff ereignete sich nach der Demonstration

Die Polizei löste die Querdenker-Demonstration am 18. November unter anderem mit Wasserwerfern auf, weil sich viele der Teilnehmer nicht an Maskenpflicht und Abstandsregeln hielten. Der Angriff auf den Beamten ereignete sich im Anschluss. Die Polizei habe die Gruppe, in der sich der Gesuchte aufgehalten haben soll, mehrfach angesprochen und aufgefordert, die Fahrbahn zu verlassen, heißt es von den Ermittlern.

„Die Personen hatten auf mehrere Ansprachen nicht reagiert, so dass Polizeikräfte diese durch Schieben und Drücken von der Fahrbahn entfernen mussten.“ Hierbei sei es zur Attacken auf mehrere Beamte gekommen.

2020 fast 850 Übergriffe mehr auf Polizisten als im Vorjahr

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) zählte im vergangenen Jahr 7505 Übergriffe auf Polizeikräfte – das sind 849 mehr als noch 2019. Darunter fallen 1727 Fälle von tätlichem Angriff und 665 Fälle von Körperverletzung.

Allein bei Demonstrationen stieg die Anzahl der Übergriffe gegenüber 2019 um 150 Prozent. „Wir achten auf die Einhaltung von Regeln, setzen sie auch durch und sind damit leider auch Projektionsfläche für Unmut, Wut und Gewalt“, sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Berliner Morgenpost vor Kurzem in Interview.