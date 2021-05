Berlin Hellersdorf: Drei Verletzte bei Messerstecherei - Polizei greift ein

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 6. Mai.

Hellersdorf: Drei Verletzte bei Messerstecherei

Gegen 21.20 Uhr ist es am Mittwochabend am U-Bahnhof Louis-Lewin-Straße in Hellersdorf zu einer schweren Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden mindest drei Personen verletzt, einer davon schwer. Dabei sollen Hieb- und Stichwaffen eingesetzt worden sein. Polizisten konnten am Tatort zwei Personen festnehmen. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen am Tatort übernommen.

Kreuzberg: Zwei Verletzte bei Brand in Wohnhaus

In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines fünfetagigen Wohnhauses an der Ecke Manteuffel- und Köpenicker Straße in Kreuzberg haben am Mittwochabend Einrichtungsgegenstände gebrannt. Die Feuerwehr wurde um 20.25 Uhr alarmiert und rückte mit 30 Kräften an. Eine Stunde später waren die Flammen bereits gelöscht und das Gebäude wurde belüftet. "Eine schwerverletzte Person wurde mit dem Notarzt in eine Spezialklinik gebracht“, sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Straßen vor dem Haus wurden zwischenzeitlich gesperrt.

Update: Das Feuer ist gelöscht.

Zwei Bewohner, einmal leicht und einmal schwer verletzt, mussten in Kliniken transportiert werden. Ein Notarzt war tätig. #Rettungsdienst #ESTUK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 5, 2021

Zwei Menschen wurden bei einem Wohnungsbrand verletzt.

Foto: Philipp Siebert

Friedrichshain: Feuerwehr sichert Dach wegen Sturm

Feuerwehr und Höhenretter sichern das Dach eines Wohnhauses in Friedrichshain.

Foto: Thomas Peise

Gegen 20 Uhr ist die Feuerwehr zur Boxhagner Straße nach Friedrichshain gerufen worden. Dort drohte ein langes Blechwegen des starken starken Windes vom Dach zu stürzen. Die Feuerwehr sicherte das Blech und alarmierte die Höhenretter. Diese konnten das Metallteil dann abtragen.