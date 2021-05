Berlin-Hellersdorf: 16-Jährige sticht auf drei Männer ein

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 6. Mai.

Hellersdorf: 16-Jährige sticht auf drei Männer ein

Am Mittwochabend sind nach einem Streit in einem U-Bahnhof in Hellersdorf vier Männer verletzt worden. Eine 16-Jährige geriet gegen 21 Uhr auf dem U-Bahnhof Louis-Lewin-Straße mit vier Vermessungsarbeitern in einen Streit. Das Mädchen verletzte drei der Männer im Alter von 36, 30 und 44 Jahren mit einem Messer. Ein 20 Jahre alter Begleiter der Jugendlichen soll ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Einem zur Hilfe kommenden 26-Jährigen soll die 16-Jährige in den Oberkörper gestochen haben. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen.

Noch als alarmierte Polizisten die Anzeige vor Ort aufnahmen kam das Mädchen zurück und wurde festgenommen. Sie hatte ein Taschenmesser dabei, das beschlagnahmt wurde. Auch ihr Begleiter wurde bei einer Absuche der näheren Umgebung festgenommen. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte ebenfalls ein Messer, das ebenfalls beschlagnahmt wurde. Beide kamen in eine Gefangenensammelstelle, wo die 16-Jährige Widerstand leistete und eine Mitarbeiterin am Bein verletzte, so dass diese ihren Dienst beenden musste.

Alle am U-Bahnhof Verletzten kamen in Krankenhäuser. Der 26-Jährige sowie der 30-Jährige, der eine Stichverletzung an der Hüfte erlitt, wurden stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Der 36-Jährige, der eine Schnittverletzung an einem Arm erlitt, und der 44-Jährige, der sich Hautabschürfungen zuzog, konnten die Kliniken nach der Behandlung wieder verlassen. Die beiden Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Tempelhof: Autofahrer würgt Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Streit im Straßenverkehr Anfang April dieses Jahres in Tempelhof sucht die Polizei nach Zeugen. Dabei gerieten eine 23 jahre alte Radfahrerin und ein 43 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch, 7. April 2021 gegen 16.30 Uhr im Bereich Eschersheimer Straße/ Gottlieb-Dunkel-Straße/ Mariendorfer Weg aneinander. Zunächst soll sich der Autofahrer im Straßenverkehr falsch verhalten haben, woraufhin ihn die Radfahrerin darauf aufmerksam gemacht haben soll. Als sie ihren Weg fortsetzte, soll der 43-Jährige sie kurz mit dem Auto verfolgt und von der Straße gedrängt haben. Anschließend soll er aus dem Wagen ausgestiegen sein, die Frau vom Rad gerissen und sie auf den Gehweg gedrückt haben. Dabei soll er ihr dermaßen gegen den Hals gedrückt haben, dass sie akute Atemnot bekam. Bisher unbekannte Zeugen kamen der 23-Jährigen zur Hilfe und hielten den Mann zurück.

Die Polizei fragt:

Wer hat das Geschehen beobachtet, kann dazu Angaben machen und hat sich bisher noch nicht bei der Polizeigemeldet?

Die bisher unbekannt gebliebenen Zeugen, die der Radfahrerin zur Hilfe kamen, möchten sich bitte ebenfalls mit der Polizei in Verbindung setzen.

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) in 12249 Berlin-Lankwitz, Eiswaldtstraße 18 unter den Telefonnummern (030) 4664-472800 oder (030) 4664-472327 (nur innerhalb der Bürodienstzeiten) sowie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Steglitz: Polizei nimmt drei Einbrecher fest

Polizisten haben am Mittwochvormittag drei Männer in Steglitz festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen hatten die Einsatzkräfte auf die Spur der Tatverdächtigen im Alter von 41, 42 und 46 Jahren geführt. Die drei Männer hatten gegen 11.30 Uhr versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rothenburgstraße einzubrechen. In einem Auto fanden die Beamten Einbruchswerkzeuge und beschlagnahmten sie. Der42-Jährige wurde bereits mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht. Ob die drei Männer für weitere Einbrüche in Betracht kommen, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die drei sollen noch am Donnerstag einen Ermittlungsrichter zur Prüfung der Untersuchungshaft vorgeführt werden

Drogenrazzia in Berlin, Thüringen und Sachsen

Wegen des Verdachts auf Drogenhandel gibt es seit den frühen Morgenstunden Durchsuchungen in Berlin, Thüringen und Leipzig (Sachsen). Fünf Verdächtige, gegen die ein Haftbefehl vorgelegen habe, seien bereits in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamt. Im Einsatz seien 450 Polizeibeamte, darunter Spezialeinsatzkommandos aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Grund für die Razzia ist nach Angaben der Thüringer Polizei ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Gera. Es gehe um den Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in größerer Menge. Die Polizei nahm fünf Männer in Thüringen und Sachsen fest.

Mitte: Greenpeace-Aktion vor Brandenburger Tor

Bei einer Greenpeace-Aktion steht ein CO-2 Schriftzug vor dem Brandenburger Tor, aus dem Flammen schlagen.

Foto: dpa

Umweltaktivisten von Greenpeace haben am Donnerstagmorgen mit einem rund fünf Meter großen Brandzeichen vor dem Brandenburger Tor in Mitte für die Senkung der CO2-Werte demonstriert. Greenpeace wolle damit auf die Wichtigkeit der Senkung der CO2-Werte, also des klimaschädlichen Kohlendioxids, aufmerksam machen´.

Kreuzberg: Zwei Verletzte bei Brand in Wohnhaus

In Kreuzberg hat es in einem Wohnhaus gebrannt.

Foto: Thomas Peise

In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines fünfetagigen Wohnhauses an der Ecke Manteuffel- und Köpenicker Straße in Kreuzberg haben am Mittwochabend Einrichtungsgegenstände gebrannt. Die Feuerwehr wurde um 20.25 Uhr alarmiert und rückte mit 30 Kräften an. Eine Stunde später waren die Flammen bereits gelöscht und das Gebäude wurde belüftet. "Eine schwerverletzte Person wurde mit dem Notarzt in eine Spezialklinik gebracht“, sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Straßen vor dem Haus wurden zwischenzeitlich gesperrt.

Update: Das Feuer ist gelöscht.

Zwei Bewohner, einmal leicht und einmal schwer verletzt, mussten in Kliniken transportiert werden. Ein Notarzt war tätig. #Rettungsdienst #ESTUK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 5, 2021

Zwei Menschen wurden bei einem Wohnungsbrand verletzt.

Foto: Philipp Siebert

Friedrichshain: Feuerwehr sichert Dach wegen Sturm

Feuerwehr und Höhenretter sichern das Dach eines Wohnhauses in Friedrichshain.

Foto: Thomas Peise

Gegen 20 Uhr ist die Feuerwehr zur Boxhagner Straße nach Friedrichshain gerufen worden. Dort drohte ein langes Blechwegen des starken starken Windes vom Dach zu stürzen. Die Feuerwehr sicherte das Blech und alarmierte die Höhenretter. Diese konnten das Metallteil dann abtragen.

Reinickendorf: Fußgänger läuft bei Rot auf die Straße und wird angefahren

Am Mittwochabend ist in Reinickendorf ein Mann von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 27-Jährige soll gegen 21.10 Uhr aus einem Bus an der Haltestelle an der Gotthardstraße Ecke Teichstraße gestiegen sein und an der roten Ampel die Fußgängerfurt vor dem Bus betreten haben. Während der 32 Jahre alte Busfahrer noch rechtzeitig bremsen konnte, soll der 20 Jahre alte Fahrer eines BMW den weiterlaufenden Fußgänger nicht rechtzeitig gesehen und diesen ungebremst erfasst haben. Der 27-Jährige wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte dann auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war aufgrund der Verletztenversorgung und der Verkehrsunfallaufnahme etwa eine Stunde komplett gesperrt.

Rummelsburg: Bewaffnet Angreifer rauben Mann aus

In Rummelsburg (Lichtenberg) haben am Mittwochnachmittag zwei Unbekannte gegen 15.30 Uhr einen Mann an der Friedastraße angesprochen und gaben vor, Geld wechseln zu wollen. Dann zog einer von ihnen ein Messer, bedrohte den 23-Jährigen und verlangte die Herausgabe seiner Wertsachen. Sein Komplize schubste dabei den jungen Mann und stach mit einem Messer in dessen Richtung. Es kam zu einem Gerangel, bei dem es dem 23-Jährigen gelang, das Messer an sich zu nehmen und einen Angreifer an der Hand zu verletzen. Mit dem erbeutetem Geld flüchteten die beiden Angreifer zu Fuß in Richtung Irenenstraße. Zeugen riefen die Polizei. Eine Absuche der Umgebung blieb jedoch erfolglos. Der Attackierte trug Schürfwunden davon, brauchte aber nicht behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen.

Schöneberg: Paketautos geplündert - Polizei nimmt drei Diebe fest

Zivilfahnder des Landeskriminalamtes haben am Mittwochnachmittag einen Jugendlichen und zwei Männer festgenommen. Die Fahnderin und ihr Kollege bemerkten gegen 15.45 Uhr in Schöneberg die drei Personen, weil sie sich an der Grunewaldstraße auffällig für Lieferfahrzeuge interessierten. In Höhe der Eisenacher Straße stieg einer der Männer in zwei haltende Fahrzeuge eines Paketlieferdienstes und gab mehrere Gegenstände an seine beiden Komplizen weiter. In Höhe der Münchener Straße stieg ein Mann aus der Gruppe erneut die Fahrerkabine eines in zweiter Reihe parkenden Lieferfahrzeugs und holte erneut ein Gegenstand heraus. Das Fahnderteam folgte den Männern in einen U-Bahnhof und rief Unterstützungskräfte hinzu. Mit einem U-Bahnzug der Linie U7 fuhren die Diebe bis zum U-Bahnhof Südstern und wurden dort in der Nähe von Beamten einer Einsatzhundertschaft festgenommen. Die Polizisten beschlagnahmten das Diebesgut, u.a. einen Rucksack, eine Geldbörse, ein Laptop und Bargeld, sowie Tatwerkzeug. Die Festgenommenen im Alter von 17, 21 und 32 Jahren wurden der Kriminalpolizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

