Motorradfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 5. Mai.

Oberschöneweide: Motorradfahrer von Auto angefahren

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr kam es auf der Straße An der Wuhlheide in Oberschöneweide zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Der Biker kollidierte mit einem VW Golf Dabei kam der Motorradfahrer von der Straße ab und landete auf dem Mittelstreifen. Der Biker wurde vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus zur Weiterbehandlung transportiert.

Spandau: Bombendrohung gegen Wohnprojekt

Gegen ein linksalternatives Wohnprojekt in Berlin-Spandau ist am frühen Mittwochmorgen eine anonyme Bombendrohung eingegangen. Mehr zu dem Fall lesen sie hier!

Adlershof: Brand im Porsche-Zentrum

Ein Feuer ist am frühen Mittwochmorgen im Porsche Zentrum im Berliner Ortsteil Adlershof ausgebrochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brannte in der Hermann-Dorner-Allee ein Fahrzeug auf dem Gelände. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein weiterer Wagen beschädigt. Zudem zog Rauch ins Gebäude. Die Flammen konnten zügig gelöscht und das Gebäude gelüftet werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Während der Löscharbeiten war der Eisenhutweg zwischen Hermann-Dorner-Allee und Straße am Flugplatz gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Die BVG-Buslinie 160 musste umgeleitet werden.

Moabit: Spätkauf an der Lehrter Straße überfallen

In Moabit wurde ein Spätkauf überfallen.

Foto: Thomas Peise

An der Lehrter Straße in Moabit ist am frühen Dienstagabend ein Spätkauf überfallen worden. Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren. Weiteres ist bisher nicht bekannt.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail