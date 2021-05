Maskenverweigerer verharmlost Holocaust - Festnahme

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 5. Mai.

Mitte: Maskenverweigerer verharmlost Holocaust

Polizisten nahmen am Dienstagabend einen Mann in Mitte fest. Nach Zeugenaussagen und bisherigen Ermittlungen betrat der später als 68-Jähriger identifizierte, gegen 20.30 Uhr die Filiale einer Supermarktkette am Heinrich-Heine-Platz und trug dabei keine FFP-2-Maske. Eine Mitarbeiterin der Filiale sprach den 68-jährigen Tatverdächtigen daraufhin an und forderte ihn auf, entweder eine Maske aufzusetzen oder ein entsprechendes Attest vorzuzeigen, welche ihn von der Pflicht zum Tragen einer Maske befreie. Der Mann verweigerte jedoch das Aufsetzen einer Maske sowie das Vorzeigen eines Attestes. Stattdessen äußerte er sich holocaustverharmlosend.

Der Aussage einer weiteren Zeugin gemäß soll der Mann wiederholt dabei aufgefallen sein. So auch bei einem Ereignis in den vergangenen Monaten. Auch damals soll der Tatverdächtige sich geweigert und sich volksverhetzend sowie antisemitisch geäußert haben. Nach rechtlicher Belehrung durch die Einsatzkräfte sagte der Tatverdächtige, dass er eine Atemwegserkrankung habe, von der Maskenpflicht befreit sei, sich jedoch weigere, das Attest mitzuführen. Er sähe darin eine Diskriminierung. Nach Feststellung seiner Identität durfte er seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und seiner antisemitischen Äußerungen verantworten. Das Ermittlungsverfahren dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Oberschöneweide: Motorradfahrer von Auto angefahren

Foto: Morris Pudwell

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr kam es auf der Straße An der Wuhlheide in Oberschöneweide zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Der Biker kollidierte mit einem VW Golf Dabei kam der Motorradfahrer von der Straße ab und landete auf dem Mittelstreifen. Der Biker wurde vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus zur Weiterbehandlung transportiert.

Wilmersdorf: Lkw-Fahrer übersieht Fahrradfahrer und überfährt ihn

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstagmorgen ein Radfahrer, als er in Wilmersdorf von einem Lastwagen erfasst wurde. Der 52-Jährige war gegen 7.20 Uhr mit seinem Zweirad in der Brandenburgischen Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs. An der Kreuzung Hohenzollerndamm bog ein in gleicher Richtung fahrender Lastwagen nach rechts ab und erfasste den Mann. Der Rettungsdienst brachten ihn mit inneren Verletzungen in eine Klinik, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Der 44-jährige Fahrer des Lkw wurde nicht verletzt.

Hellersdorf: 18-Jähriger schlägt wahllos zu - Psychiatrie

Am Dienstagnachmittag musste ein Mann in der Psychiatrie einer Klinik in Hellersdorf stationär aufgenommen werden. Der 18-Jährige soll ersten Erkenntnissen zufolge gegen 14.15 Uhr erst einem 59-jährigen Mann in der Hellersdorfer Straße ins Gesicht geschlagen und dann beim späteren Einsatz einem Polizeimeister ohne Vorwarnung mit der Faust ebenfalls ins Gesicht geschlagen haben. Beide Geschlagenen mussten aufgrund ihrer Gesichtsverletzungen im Krankenhaus ambulant behandelt werden, der Polizist konnte seinen Dienst aufgrund seiner starken Gesichtsschwellung nicht fortsetzen. Zwei weitere Polizisten mussten dann aufgrund des starken Widerstandes des Mannes unter anderem Schlagtechniken anwenden, um den Mann auf den Boden zu bringen und ihm die Handschellen anlegen zu können. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Mann anschließend aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit mit Polizeischutz zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus.

Friedrichshain: Flaschensammler von Trio beleidigt und verletzt

Am Dienstagabend zeigte ein Mann in Friedrichshain eine gefährliche Körperverletzung sowie eine Beleidigung an. Der 58-Jährige war nach eigenen Angaben gegen 20.15 Uhr mit seinem Fahrrad mit Anhänger in der Rigaer Straße unterwegs, um Pfandflaschen einzusammeln und abzuholen. Als er aus einem Wohnhaus herauskam und zu seinem Rad ging, sollen ihn drei junge Männer bezüglich der Aufkleber auf dem Fahrrad und dem Anhänger beleidigend angesprochen haben. Daraus soll sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern entwickelt haben, die schließlich darin geendet sein soll, dass einer der jungen Männer dem 58-Jährigen einen Reizstoff ins Gesicht gesprüht habe. Das Trio soll dann über die Liebigstraße in Richtung Bänschstraße geflüchtet sein. Der Radfahrer erlitt Reizungen im Gesicht und an den Augen. Eine Behandlung der Verletzungen musste nicht erfolgen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen, da eine politische Motivation zu den angezeigten Straftaten nicht ausgeschlossen werden kann.

Spandau: Bombendrohung gegen Wohnprojekt

Gegen ein linksalternatives Wohnprojekt in Berlin-Spandau ist am frühen Mittwochmorgen eine anonyme Bombendrohung eingegangen. Mehr zu dem Fall lesen sie hier!

Adlershof: Brand im Porsche-Zentrum

Ein Feuer ist am frühen Mittwochmorgen im Porsche Zentrum im Berliner Ortsteil Adlershof ausgebrochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brannte in der Hermann-Dorner-Allee ein Fahrzeug auf dem Gelände. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein weiterer Wagen beschädigt. Zudem zog Rauch ins Gebäude. Die Flammen konnten zügig gelöscht und das Gebäude gelüftet werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Während der Löscharbeiten war der Eisenhutweg zwischen Hermann-Dorner-Allee und Straße am Flugplatz gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Die BVG-Buslinie 160 musste umgeleitet werden.

Moabit: Spätkauf an der Lehrter Straße überfallen

In Moabit wurde ein Spätkauf überfallen.

Foto: Thomas Peise

Schwere Verletzungen erlitt der Besitzer eines Spätkaufs bei einem Raubüberfall gestern Nachmittag in Moabit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat ein Mann gegen 15.45 Uhr das Geschäft in der Lehrter Straße, trat unmittelbar hinter den Tresen und soll wortlos mit einem Messer auf den 49-jährigen Ladeninhaber eingestochen haben. Anschließend soll sich der Tatverdächtige Geld aus der Kassen genommen und aus dem Laden geflüchtet sein. Der 49-Jährige schrie laut um Hilfe, woraufhin ein Zeuge auf die Tat aufmerksam wurde und die Polizei alarmierte.

Einsatzkräfte nahmen kurz darauf bei der Nahbereichsabsuche den Tatverdächtigen im Alter von 22 Jahren fest. Bei ihm fanden die Polizistinnen und Polizisten das Messer sowie die Tatbeute. Der Geschäftsinhaber erlitt bei dem Überfall Stichverletzungen am Oberkörper sowie am Hals und musste in einem Krankenhaus operiert werden. Der Festgenommene wurde dem Raubkommissariat überstellt und soll einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

