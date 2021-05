Potsdam-Drewitz: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - mehrere Verletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 4. Mai.

Potsdam-Drewitz: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - drei Verletzte

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Potsdam-Drewitz sind drei Menschen verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Die Feuerwehr berichtete auf Twitter zunächst von zwei Verletzten.

Einsatz für die @FwPotsdam ist beendet. Fazit: 2 verletzte Personen. 27 Einsatzfahrzeuge von #BF und #FF mit insgesamt 86 Einsatzkräften. pic.twitter.com/WVK2i2jBfR — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) May 4, 2021

Der Brand ereignete sich kurz vor Mitternacht in der Wolfgang-Staudte-Straße. Ersten Angaben von vor Ort zufolge soll giftiger Rauch durch die Hausflure in die Wohnungen gezogen sein. Rund 30 Bewohner des Hauses mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. „Die Verkehrsbetriebe unterstützen mit Bussen, um die Bewohner vorübergehend unterzubringen.“, twitterte die Potsdamer Feuerwehr. 86 Feuerwehrleute waren mit 27 Fahrzeugen im Einsatz. Der Brand konnte gelöscht werden. Die Ursache war am Morgen aber noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Berlin: Mutmaßlicher Verfasser von „NSU 2.0“-Drohschreiben festgenommen

Ein mutmaßlicher Verfasser von rechtsextremen Drohschreiben mit dem Absender „NSU 2.0“ ist in Berlin bei einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt in der Nacht zu Dienstag mit. Der 53-jährige erwerbslose Mann deutscher Staatsangehörigkeit stehe im dringenden Verdacht, „seit August 2018 unter dem Synonym "NSU 2.0" bundesweit eine Serie von Drohschreiben mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten verschickt zu haben“. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

