Berlin-Marzahn: Mann schlägt auf seine Mutter ein und legt Feuer - Motiv noch unklar

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 4. Mai.

Marzahn: Mann schlägt auf seine Mutter ein und legt Feuer - Motiv noch unklar

Ein erwachsener Mann hat am frühen Dienstagmorgen in Marzahn seine Mutter attackiert und dann ein Feuer gelegt. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach soll der Mann zuerst auf seine Mutter eingeschlagen haben, der Stiefvater konnte dazwischen gehen und weitere Schläge verhindern. Danach sei der Tatverdächtige zunächst in sein Zimmer geflüchtet, habe ein Feuer gelegt und ergriff dann die Flucht aus dem Haus. Er wurde später von Beamten verwirrt in Kaulsdorf aufgegriffen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer in dem Einfamilienhaus löschen. Zum Alter des Mannes sowie zu den Hintergründen der Tat konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Mitte: Männer attackieren Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarktes

Zwei Männer haben am Montag einen Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarktes an der Annenstraße in Mitte attackiert, weil sie sich nicht an die Hygienevorschriften halten wollten. Der 42-Jährige hatte das Duo, das in Begleitung einer Frau war, aufgefordert, einen Einkaufswagen oder einen Einkaufskorb zu benutzen. Einer der Männer habe dann unvermittelt mit den Fäusten auf den Sicherheitsmitarbeiter eingeschlagen, gaben mehrere Zeugen gegenüber der Polizei an. Der Sicherheitsmitarbeiter sei zu Boden gegangen - doch der Mann hätte nicht von ihm abgelassen. Auch der zweite Mann attackierte dann den am Boden Liegenden mit Tritten. Währenddessen schrie die Frau herum und forderte die Männer zur Flucht auf. Polizisten suchten noch die Gegend ab, konnten die Verdächtigen aber nicht ausfindig machen. Der verletzte 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte Videoaufzeichnungen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Mitte: Polizei beendet illegales Autorennen

Die Polizei hat am Montag ein Autorennen in Mitte gestoppt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überholten zwei Mercedes-Fahrer um kurz nach 22 Uhr in der Leipziger Straße eine Zivilstreife und hielten an einer roten Ampel. Als diese Grün zeigte, seien beide Wagen in der 30er-Zone mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Potsdamer Platz gerast. Dabei hätten sie rücksichtslos die Fahrspuren gewechselt und überholten andere Fahrzeuge. Während der Wettfahrt soll ein Fahrer auch eine rote Ampel überfahren haben. In der Ben-Gurion-Straße stoppten die Einsatzkräfte die 24 und 39 Jahre alten Fahrer. Die Fahrzeuge und Führerscheine wurden beschlagnahmt. Das Duo muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Friedenau: Parolen am S-Bahnhof skandiert

Zwei Frauen haben am Montag gegen 22 Uhr am S-Bahnhof Friedenau (Steglitz-Zehlendorf) mehrfach „Heil Hitler“ gerufen. Als zwei Männer das Duo aufforderte, das zu unterlassen, schlug eine Frau einem 19-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf. Danach flüchteten die Frauen mit dem Fahrrad. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 19-Jährige leicht verletzt, eine Behandlung lehnte er ab. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Körperverletzung übernommen.

Potsdam-Drewitz: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - drei Verletzte

Die Feuerwehr war in Potsdam Drewitz im Einsatz.

Foto: Pudwell

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Potsdam-Drewitz sind drei Menschen verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Die Feuerwehr berichtete auf Twitter zunächst von zwei Verletzten.

Einsatz für die @FwPotsdam ist beendet. Fazit: 2 verletzte Personen. 27 Einsatzfahrzeuge von #BF und #FF mit insgesamt 86 Einsatzkräften. pic.twitter.com/WVK2i2jBfR — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) May 4, 2021

Der Brand ereignete sich kurz vor Mitternacht in der Wolfgang-Staudte-Straße. Ersten Angaben von vor Ort zufolge soll giftiger Rauch durch die Hausflure in die Wohnungen gezogen sein. Rund 30 Bewohner des Hauses mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. „Die Verkehrsbetriebe unterstützen mit Bussen, um die Bewohner vorübergehend unterzubringen“, twitterte die Potsdamer Feuerwehr. 86 Feuerwehrleute waren mit 27 Fahrzeugen im Einsatz. Der Brand konnte gelöscht werden. Die Ursache war am Morgen aber noch unklar. Die Polizei ermittelt.

A11: Per Haftbefehl in Brandenburg gesuchter Dieb gefasst

Einen per Haftbefehl gesuchten Dieb hat die Bundespolizei am Dienstagmorgen auf der Autobahn 11 von Stettin nach Berlin in Vorpommern gefasst. Der 45-jährige Mann war 2020 von einem Gericht in Frankfurt/Oder wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und Hehlerei zu 14 Monaten Haft verurteilt worden, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Er habe die Strafe aber nicht angetreten und sei deshalb per Haftbefehl gesucht worden. Der Autofahrer aus Greifenhagen (Gryfino) war den Beamten bei einer Kontrolle in Pomellen in Vorpommern aufgefallen. Die Polizei brachte den 45-Jährigen, der im Zusammenhang mit Autodiebstahl verurteilt wurde, in ein Gefängnis nach Wriezen in Brandenburg.

Berlin: Mutmaßlicher Verfasser von „NSU 2.0“-Drohschreiben festgenommen

Ein mutmaßlicher Verfasser von rechtsextremen Drohschreiben mit dem Absender „NSU 2.0“ ist in Berlin bei einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt in der Nacht zu Dienstag mit. Der 53-jährige erwerbslose Mann deutscher Staatsangehörigkeit stehe im dringenden Verdacht, „seit August 2018 unter dem Synonym "NSU 2.0" bundesweit eine Serie von Drohschreiben mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten verschickt zu haben“. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

