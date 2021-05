Berlin: Wohnungsbrände in Weißensee und Schöneberg

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 3. Mai.

In Weißensse hat es in einer Wohnung gebrannt.

Weißensee und Schöneberg: Wohnungen brennen

In den Berliner Ortsteilen Weißensee und Schöneberg haben am Sonntagabend Wohnungen gebrannt. Bei dem Brand in Weißensee wurde ein Mensch ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen sagte. Demnach konnten beide Brände gelöscht werden, die Ursachen waren zunächst unklar.

Der Brand in Weißensee ereignete sich kurz vor 20 Uhr in der Heinersdorfer Straße. Hier brannten Einrichtungsgegenstände im zweiten Obergeschoss eines dreigeschossigen Wohnhauses. Zum zweiten Brand in Schöneberg rückte die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr in die Lindauer Straße aus. Auch in diesem Fall brannten Einrichtungsgegenstände. Verletzt wurde hier niemand.

Marienfelde: Ertappter Raser versucht Polizisten zu bestechen

In Marienfelde beschlagnahmten Polizeikräfte am Sonntagmittag das Fahrzeug eines 21-Jährigen, nachdem dieser zuvor an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen haben soll. Gegen 11.55 Uhr fielen einer Polizeistreife zwei Sportwagen auf, die in der Großbeerenstraße versetzt nebeneinander, mit überhöhter Geschwindigkeit und deutlich wahrnehmbar aufheulenden Motoren in Richtung Mariendorf fuhren. Der Einsatzwagen, der in Richtung Marienfelde unterwegs war, wendete und fuhr hinterher. Beide Fahrzeuge sollen ihre Geschwindigkeit daraufhin abermals erhöht haben und bei „Rot“ nach rechts in die Körtingstraße abgebogen sein. Einer der Beteiligten, der Fahrer eines Ford Mustang, hielt Körtingstraße Ecke Fritz-Werner-Straße am rechten Fahrbahnrand, der andere Wagen flüchtete.

Kollegen unseres #A47 haben am Wochenende auf der Großbeerenstr. in #Marienfelde 2 Sportwagen beobachtet, die sich offenbar ein illegales Rennen lieferten.



Ein Fahrer wurde kontrolliert

Ein Führerschein abgenommen

Ein Auto beschlagnahmt

Eine versuchte Bestechung abgelehnt



^tsm

Die Polizeikräfte kontrollierten den 21 Jahre alten Fahrer, machten ihm den Tatvorwurf und belehrten ihn bezüglich seiner Rechte als Beschuldigter einer Straftat. Der junge Mann wollte sich nicht äußern, soll jedoch gefragt haben, ob Geld etwas ändern würde. Daraufhin wurde ihm auch der Tatvorwurf der versuchten Bestechung gemacht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Polizisten Führerschein und Fahrzeug des 21-Jährigen, er selbst wurde nach Aufnahme seiner Personalien vor Ort entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie der versuchten Bestechung dauern an, ebenso wie die Ermittlungen zu dem flüchtigen zweiten Beteiligten.

