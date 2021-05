Großeinsatz der Polizei im Treptower Park

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 2. Mai.

Treptower Park: Großeinsatz der Polizei wegen Party

Die Polizei ist mit mehreren Einsatzhundertschaften am Sonnabend gegen 22 Uhr in den Treptower Park verständigt worden. In der Nähe des S-Bahnhofs Treptower Park sollen sich Hunderte Menschen aufgehalten und gefeiert haben. Ersten Angaben von vor Ort zufolge sollen die Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen worden sein. Es soll mehrere Festnahmen gegeben haben. Mindestens eine Person soll verletzt worden sein. Die Polizei konnte nach einer Weile die Menschenmenge auflösen. Es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gefertigt.

Kreuzberg: Polizei setzt Ausgangssperre durch

Trotz der Ausgangssperre waren gegen ein Uhr noch mehrere Personen in Kreuzberg unterwegs.

Foto: Pudwell

Trotz der Ausgangssperre haben Beamte einer Einsatzhundertschaft in der vergangenen Nacht gegen ein Uhr mehrere Personen in Kreuzberg festgestellt. Sie konnten keinen triftigen Grund nennen, warum sie noch draußen sind. Gegen die Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Kreuzberg: Kleintransporter brennt - Brandstiftung vermutet

Ein Kleintransporter brannte in Kreuzberg.

Foto: Peise

Ein Kleintransporter hat in der vergangenen Nacht am Paul-Linke-Ufer in Kreuzberg gebrannt. Ein daneben stehender Pkw wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Pankow: Feuerwehr löscht brennende Küche

Die Feuerwehr löschte einen Küchenbrand in Pankow.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht an die Grabbeallee nach Pankow verständigt worden. Dort brannten in einer Wohnung Einrichtungsgegenstände in einer Küche. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und hatte den Brand nach etwa 30 Minuten unter Kontrolle. Ob jemand verletzt wurde, ist derzeit noch unklar.

Mariendorf: Laube in einer Kleingartenanlage brennt

Eine Laube in einer Kleingartenanlage brannte.

Foto: Peise

In einer Kleingartenanlage in der Rixdorfer Straße in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) hat in der vergangenen Nacht eine Laube gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Oder-Spree: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand

Die Feuerwehr hat in Oder-Spree einen Wohnungsbrand gelöscht.

Foto: Peise

Eine Wohnung hat am Sonnabend gegen 18 Uhr in der Waldpromenade im Landkreis Oder-Spree gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ersten Angaben von vor Ort zufolge sollen mehrere Bewohner verletzt worden sein. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Brandursache wird ermittelt.

