Anschlag auf CDU-Büro von Monika Grütters und Mario Czaja

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 30. April.

+++ Anschlag auf CDU-Büro in Mahlsdorf +++

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag einen Anschlag auf das gemeinsame Bürgerbüro der Staatsministerin für Kultur, Monika Grütters (CDU), und des Berliner Abgeordneten Mario Czaja in Mahlsdorf verübt. Der Generalsekretär der CDU Berlin, Stefan Evers, verurteilte die Attacke: " Täter waren wohl die gewaltbereiten Kräfte aus der Enteignungs-Bewegung. Die CDU Berlin wird sich von solchen Attacken bestimmt nicht einschüchtern lassen", schrieb Evers am Freitag in einer Erklärung.