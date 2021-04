Tödliches Unglück am S-Bahnhof Lankwitz: 15-Jähriger stirbt

Berlin. Ein 15-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag am S-Bahnhof Lankwitz in Steglitz-Zehlendorf ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sprang der Jugendliche gegen 0.20 Uhr auf das Dach einer S-Bahn. Beim Anfahren des Zuges sei er heruntergefallen. Er starb noch am Unfallort. Zuerst hatte die "B.Z." über das Unglück berichtet.

Laut Sprecherin war der 15-Jährige in Begleitung eines 16-Jährigen. Er erlitt einen Schock und soll zum genauen Hergang befragt werden. Die Beamten leiteten ein Todesermittlungsverfahren ein.

