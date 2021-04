Oberlinhaus in Potsdam: Tote in Wohnheim für Behinderte - Mitarbeiterin festgenommen

In einem Wohnheim des Oberlinhauses in Potsdam sind vier Tote entdeckt worden. Eine Mitarbeiterin steht unter Tatverdacht.

Potsdam. Eine Gewalttat erschüttert Potsdam: In verschiedenen Krankenzimmern einer Station des Oberlinhauses an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Babelsberg sind am Mittwochabend vier Leichen und eine schwer verletzte Person entdeckt worden. Auf einem großen Fenster des Tatortes steht „Thusnelda von Saldern Haus“ und darunter „Rehabilitation - Wohnen - Pflege". Es handelt sich um eine Wohnstätte für erwachsene Menschen mit Behinderungen.

Um 21 Uhr am Mittwoch wurde die Polizei zum Oberlin-Krankenhaus in Babelsberg alarmiert.

Vier Tote in Potsdam entdeckt: Mitarbeiterin festgenommen

Eine dringend tatverdächtige 51 Jahre alte Mitarbeiterin sei festgenommen worden, teilten die Polizeidirektion West und die Staatsanwaltschaft Potsdam am frühen Donnerstagmorgen mit. Zum möglichen Motiv lägen noch keine Informationen vor. "Die vier Personen starben durch äußere Gewalteinwirkung", wie Polizeisprecher Torsten Herbst gegenüber der Morgenpost sagte. Ermittelt wird zum Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Unklar ist bisher, welche Funktion die Mitarbeiterin des Oberlinhauses inne hatte.

Polizisten stehen vor dem Eingang.

Was genau den fünf Menschen zugestoßen ist, ist auch mehrere Stunden nach der Tat noch immer unklar. Das ist Gegenstand der Ermittlungen. Bis die Angehörigen verständigt sind, will die Polizei keine Angaben zu den Toten machen. Die Mordkommission der Polizeidirektion West hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Potsdam die Ermittlungen übernommen. Um 9.30 Uhr will sich die Staatsanwaltschaft zu dem Fall äußern.

Oberlinhaus in Potsdam: Kriminaltechniker sicherten Spuren

Kriminaltechniker sind vor Ort und sichern Spuren.

Vor dem Komplex an der Rudolf-Breitscheid-Straße standen in der Nacht zum Donnerstag Polizeiautos und Krankenwagen. Kriminaltechniker trugen aus den Kripo-Transportern Koffer in den Neubau, der sich in der Nähe des Eingangs an der Straße befindet. Es fanden umfangreiche Spurensicherungen statt, die noch andauern. Rechtsmediziner und die Staatsanwaltschaft waren in der Nacht ebenfalls vor Ort. Auch ein Notfallseelsorger ging in das Gebäude. Die Polizei war seit Mittwochabend kurz vor 21 Uhr im Einsatz.

Notfallseelsorger gehen in das Gebäude.

Zu dem Areal, auf dem sich die Tat ereignete, gehören neben einer Klinik Kitas und Schulen, Arbeitsplätze und Wohnbereiche für Menschen mit Behinderung und Beratungsstellen. Das Oberlinhaus ist eine diakonische Gesellschaft. Der Verein Oberlinhaus beschreibt sich auf seiner Webseite als diakonisches „Kompetenzzentrum für Teilhabe, Gesundheit, Bildung und Arbeit in der Region Berlin-Brandenburg“.

Olaf Scholz: "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer"

Olaf Scholz (SPD) reagierte erschüttert über die Gewalttat und twitterte: "Furchtbare Nachrichten aus Potsdam-Babelsberg. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Thusnelda-von-Saldern-Hauses sind Opfer einer schlimmen Gewalttat geworden. Ich bin sehr erschüttert. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer." Scholz kämpft im Wahlkreis Potsdam um das Direktmandat bei der Bundestagswahl am 26. September.

Furchtbare Nachrichten aus Potsdam-Babelsberg. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Thusnelda-von-Saldern-Hauses sind Opfer einer schlimmen Gewalttat geworden. Ich bin sehr erschüttert. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. — Olaf Scholz (@OlafScholz) April 29, 2021

