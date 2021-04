Berlin: Verdacht der Urkundenfälschung – Polizei sucht Paketabholer

Ein Mann hat im Januar 2021 in einem DHL-Shop in Prenzlauer Berg auf illegalem Weg versucht, zwei Pakete abzuholen. Nun wird er gesucht

Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten.

Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, dem versuchter Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen werden. Es wurden Bilder einer Überwachungskamera und ein Ausweisfoto veröffentlicht.

Auch ein Ausweisfoto veröffentlichte die Polizei.

Foto: Polizei Berlin

Der Mann soll am 25. Januar 2021 gegen 18 Uhr in einem DHL-Shop in der Prenzlauer Allee in Prenzlauer Berg auf illegalem Weg versucht haben, zwei Pakete abzuholen.

Dem Mitarbeiter habe er dafür eine Vollmacht ausgehändigt, in der als Adressat ein Herr Robert Nagy angegeben wurde. Außerdem habe er einen österreichischen Personalausweis vorgelegt, der auf den Namen Benjamin Osmian ausgestellt war. Benjamin Osmian wurde in der Vollmacht als Bevollmächtigter benannt. Als der Mitarbeiter die Angaben überprüfen wollte, verließ der Mann den Shop und kehrte nicht wieder zurück.

Wie Ermittlungen der Polizei ergaben, ist an der in der Vollmacht angegebenen Lieferanschrift kein Robert Nagy registriert. Den im Personalausweis benannten Benjamin Osmian gibt es nicht. Außerdem gehört die Personalausweisnummer nachweislich zu einem Ausweis einer anderen Person, hieß es weiter.

Nach diesem Mann wird gefahndet.

Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben?

Wer hat den Mann vor, während oder nach der versuchten Paketabholung gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt in der Gothaer Straße 19 in 10823 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664 – 923400 (zu den Bürodienstzeiten), per E-Mail an LKA234@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.