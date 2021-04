Berlin: Wohnung in Prenzlauer Berg in Flammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 28. April.

Blaulicht-Blog Wohnung in Prenzlauer Berg in Flammen

In der Nacht zu Mittwoch brannte gegen 1 Uhr im zweiten Obergeschoss eines sechsgeschossigen Wohnhauses in der Norweger Straße eine Wohnung. Die Feuerwehr war innerhalb kurzer Zeit mit 110 Einsatzkräften am Ort und brachte zwei Personen in Sicherheit. Weitere Mieter hatten sich schon selbständig ins Freie begeben. Die Feuerwehr betreute 20 Bewohner während der Löscharbeiten. Nach ersten Angaben wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte löschten die Wohnung, die jedoch komplett ausbrannte. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt nun ein Fachkommissariat der Berliner Polizei.

