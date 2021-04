Tempelhof-Schöneberg: Gehbehinderte Seniorin überfallen - dieser Mann wird gesucht

Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten.

Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der versuchte, eine gehbehinderte Seniorin auszurauben. Aus einer Überwachungskamera der BVG wurden Fotos des Verdächtigen veröffentlicht. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Foto: Polizei Berlin

Der Überfall ereignete sich am 29. Juli 2020 gegen 15.45 Uhr in der Barbarossastraße. Die 88-Jährige sei mit dem Bus der Linie M46 nach Hause gefahren, wobei sie wohl von dem Mann verfolgt worden sei. Der Tatverdächtige war im Bus vermutlich in Begleitung eines unbekannten Mannes. Im Hausflur soll der Verdächtige versucht haben, der Frau die Kette vom Hals zu reißen, woraufhin sie stürzte und zu Boden fiel. Der Mann flüchtete ohne Beute.

Foto: Polizei Berlin

Beschreibung des Tatverdächtigen:

etwa 20 bis 30 Jahre alt

schlanke Statur

dunkle, kurze Haare

Bekleidung: Auffälliges, schwarz-weiß gemustertes Blouson der Marke Adidas, gemustertes Basecap ähnlich der Marke Gucci,Umhängetasche ähnlich der Marke Gucci,

Der Tatverdächtige war im Bus vermutlich in Begleitung eines unbekannten Mannes.

Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder den Aufenthaltsort des gesuchten Mannes sowie des mutmaßlichen Begleiters geben?

Wer hat den Mann vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664 – 473 112 (außerhalb der Bürodienstzeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet), E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.

