Feuer in Neukölln Verdacht auf Brandstiftung: Mehrfamilienhaus in Flammen

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Rudow brennt am Montag, das Feuer war vom Sperrmüll auf das Haus übergetreten. Es besteht der Verdacht, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

In Rudow brennt am Montag ein Mehrfamilienhaus, in dem geflüchtete Menschen leben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.