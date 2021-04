Polizei Berlin: Nach rassistischer Beleidigung - Diese Männer werden gesucht

Zwei Männer sollen in einer U-Bahn ein Pärchen rassistisch beleidigt und geschubst haben. Nun wird nach den Verdächtigen gesucht.

Die Berliner Polizei fahndet nach zwei Männern, die im dringenden Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und rassistischen Beleidigung stehen. Die Polizei veröffentlichte Bilder der Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera und erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung zu den Männern.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die zwei Männer am 25. April 2020 gegen 0.30 Uhr in einer U-Bahn der Linie U7 während der Fahrt vom Mierendorffplatz zum Fehrbelliner Platz eine Frau und einen Mann mehrfach rassistisch beleidigt haben.

Als das Pärchen das Duo aufforderte, dieses zu unterlassen, seien sie von den Männern wiederholt gestoßen und geschubst worden. Dabei erlitten sie leichte Verletzungen. Anschließend flüchteten beide Männer unerkannt.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder den Aufenthaltsort der gesuchten Männer geben?

Wer hat die Männer vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

