In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 25. April.

Blaulicht-Blog Toter bei Brand in Einfamilienhaus in Müggelheim

Müggelheim: Person stirbt bei Feuer in Einfamilienhaus

Einsatzfahrzeuge der Berliner Polizei am Sonnabend am Brandort in Müggelheim.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus an der Sobernheimer Straße im Köpenicker Ortsteil Müggelheim ist am Sonnabend eine Person ums Leben gekommen. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr fanden den leblosen Körper bei den Löscharbeiten. Die genauen Umstände ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Die Leiche wurde durch die Gerichtsmedizin abtransportiert.

Mitte: Streit in Hostel mit Messern ausgetragen

Einsatzkräfte vor dem Hostel an der Köpenicker Straße

Foto: Thomas Peise

Gegen 0.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Hostel an der Köpenicker Straße in Mitte alarmiert. Dort soll es nach ersten Angaben zu einem Streit mit Messern gekommen sein. Dabei erlitten zwei Personen teils schwere Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mariendorf: Auto steht in Flammen

In Mariendorf stand ein Auto in Flammen.

Foto: Thomas Peise

Gegen 2.10 Uhr bemerkten Passanten Flammen an einem geparkten Pkw in der Grüntenstraße in Mariendorf. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits lichterloh in Flammen. Die Brandbekämpfer konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Marzahn: Auto fliegt aus der Kurve und rammt geparktes Fahrzeug

Einsatzkräfte am Unfallort in Marzahn

Foto: Thomas Peise

Am Samstagabend gegen 19 Uhr kam es in der Liebensteiner Straße in Marzahn zu einem heftigen Unfall. Ein Autofahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve und prallte gegen einen geparkten Ford, der auf einen Kleintransporter geschoben wurde. Der Ford musste von der Feuerwehr mittels Hebekissen von dem Transporter geholt werden.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail