Köpenick: Jungen werfen Murmeln auf Fahrzeuge - Busscheibe zerstört

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 24. April.

Köpenick: Jungen werfen Glasmurmeln auf Fahrzeuge - Busscheibe zerstört

Zwei Jungen haben am Freitagabend in Köpenick einen Linienbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit Murmeln beworfen. Dadurch wurde eine Scheibe des Busses der Linie 169 vollständig zerstört, die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Vorfall ereignete sich an der Bushaltestelle Mandrellaplatz an der Seelenbinderstraße. Eine 62 Jahre alte Zeugin führte Polizisten zu einem Haus, aus dessen Richtung sie eine Wurfbewegung wahrgenommen hatte. Dort ermittelten die Einsatzkräfte einen Zehnjährigen und seinen neun Jahre alten Freund, die gemeinsam Glasmurmeln auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen hatten. Laut eigenen Angaben hatten sie dabei zwei Busse getroffen. Die Eltern der beiden Jungen wurden rechtlich belehrt.

Tempelhof: Zwei Autos in Tiefgarage abgebrannt

In einer Tiefgarage in Tempelhof sind zwei Autos abgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, fingen die Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache am Samstagmorgen Feuer. Einer der Wagen ist demnach ein Elektroauto. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war bisher unbekannt. Es gab keine Verletzten. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittele nicht.

Kaulsdorf: Dach eines Wohnhauses in Flammen

Das Feuer griff auf das Hausdach über.

In der Nacht zu Sonnabend wurde die Feuerwehr In die Chemnitzer Straße nach Kaulsdorf alarmiert. Dort brannte erst eine Überdachung einer Terrasse. Die Flammen schlugen aber so hoch, dass der Brand auf das Dach des Wohnhauses übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit drei Staffeln im Einsatz.

Hellersdorf: Rettungshubschrauber-Besatzung mit Laserponter geblendet

Die Besatzung eines Rettungshubschraubers alarmierte in der vergangenen Nacht die Polizei nach Hellersdorf. Die Flugbesatzung gab an, dass sie gegen 23.10 Uhr beim Überflug der Waldheimer Straße aus einem Haus heraus mit einem Laserpointer angeleuchtet und kurzzeitig geblendet wurden. Niemand im Hubschrauber wurde verletzt.

Als eine Zivilstreife gegen Mitternacht in der Waldheimer Straße auf der Suche nach der fraglichen Wohnung war, wurde auch ihr Fahrzeug aus einer Wohnung in der 5. Etage eines Mehrfamilienhauses mit einem grünen Lichtstrahl angeleuchtet. Auch Passanten und parkende Autos wurden ins Visier genommen. Die Fahnderin und ihr Kollege trafen in der im 5. Stockwerk gelegenen Wohnung auf zwei Mädchen, 13 und 15 Jahre alt, die sich im Beisein der Mutter der 13-Jährigen zunächst schlafend stellten. Die Schülerinnen gaben an, aus Langeweile mit dem Laserpointer hantiert zu haben. Das Gerät wurde durch die Einsatzkräfte sichergestellt. Strafanzeigen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden gegen die beiden Freundinnen eingeleitet.

Reinickendorf: Nach Zigarette gefragt und dann beraubt

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann bei einem Raub in Reinickendorf Verletzungen. Nach Angaben des 48-Jährigen wurde er gegen 2 Uhr beim Verlassen des U-Bahnhofes Residenzstraße von drei jungen Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt, was er verneinte. Am oberen Ende der Treppe zum Ausgang zur Emmentaler Straße soll einer der Männer ihn unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben, während die Begleiter versuchten, seinen Koffer und Rucksack zu entwenden.

Der Angegriffene habe die Gepäckstücke festgehalten. Durch ein weiteres Zerren der Tatverdächtigen stürzte der 48-Jährige, soll getreten und geschlagen und mit dem Gesicht über den Gehweg gezogen worden sein. Als er laut um Hilfe rief, ließen die drei jungen Männer von ihm ab und flüchteten in Richtung Klemkestraße. Wenig später stellte der Überfallene das Fehlen seines Mobiltelefons und seiner Brille fest und bat einen vorbeifahrenden Taxifahrer um die Alarmierung von Rettungskräften. Diese brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo eine Platzwunde am Kopf, Hämatome im Gesicht und Hautabschürfungen an einem Knie ambulant behandelt wurden.

Kreuzberg: Mann wirft Flasche nach Frau und beleidigt sie rassistisch

Ein Mann soll in der vergangenen Nacht in Kreuzberg eine Frau mit einer Flasche beworfen und anschließend beleidigt haben. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenfeststellungen war eine 31-Jährige kurz vor Mitternacht mit ihrem Hund spazieren, als sie dabei aus Richtung der Admiralbrücke Geräusche zersplitternden Glases hört. Als sie dort ankam, sah sie einen Mann, den sie fragte weshalb er mit Flaschen werfen würde. Der Alkoholisierte soll daraufhin eine Flasche nach der Frau geworfen und sie anschließend fremdenfeindlich beleidigt haben. Die Zeugin wich der Flasche aus und blieb unverletzt.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 46-Jährigen fest und führten eine Atemalkoholmessung durch, der der Tatverdächtige zustimmte. Die Messung ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Anschließend brachten sie den 46-Jährigen in ein Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer durchgeführten Blutentnahme später wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der fremdenfeindlichen Beleidigung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Lichterfelde: Auto erfasst zwei Kinder

Zwei Kinder wurden am Freitagnachmittag in Lichterfelde bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeugen befuhr der 54-jährige Autofahrer gegen 15.45 Uhr mit seinem Nissan die Hildburghauser Straße von der Heinersdorfer Straße kommend in Richtung Woltmannweg, als die beiden neunjährigen Kinder auf die Fahrbahn liefen und von dem Auto angefahren wurden. Der Junge erlitt eine Verletzung am Arm, das Mädchen am Kopf. Beide wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und verblieben dort stationär. Lebensgefahr besteht für keines der Kinder. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Kreuzberg: Streit über nicht angeleinten Hund eskaliert

Mitarbeiter des Ordnungsamtes alarmierten gestern Abend in Kreuzberg Einsatzkräfte der Brennpunkt- und Präsenzeinheit. Gegen 19.30 Uhr bemerkten zwei Mitarbeiter im Görlitzer Park einen Mann, der seinen Hund nicht an der Leine führte, obgleich dies dort vorgeschrieben ist, sprachen diesen an und forderten ihn auf, den Hund anzuleinen. Gleichfalls forderten sie den Mann auf, seine Personalien zur Ahndung der Ordnungswidrigkeit bekannt zu geben.

Der Hundehalter versuchte noch vor der Überprüfung zu flüchten, doch stellte sich ihm einer der Mitarbeiter in den Weg, ergriff diesen an einem seiner Arme und setzte ihn auf eine nahe stehende Parkbank. Dort unternahm der Mann einen weiteren Fluchtversuch. Auch diesmal ergriff ihn derselbe Ordnungshüter an einem Arm, worauf der Tatverdächtige mit einer Flasche nach dem Mitarbeiter geworfen und diesen am Bauch getroffen haben soll. Der Ordnungsamtsmitarbeiter brachte den Widerspenstigen nun zu Boden und fixierte ihn dort, bis die Polizeieinsatzkräfte diesen übernahmen. Ihn begleitend brachten diese den Mann zu einer zwischenzeitlich von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes alarmierten Besatzung eines Rettungswagens. Diese brachten den Tatverdächtigen in ein Krankenhaus, aus dem er auf eigenen Wunsch wieder entlassen wurde. Der mit der Flasche beworfene Ordnungshüter klagte über Schmerzen im Bauchbereich, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung am Ort.

Während der Feststellung seiner Identität erstattete der 34-jährige Tatverdächtige bei den Polizeieinsatzkräften eine Strafanzeige gegen die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamtes, da sie ihn getreten haben sollen, während er auf dem Boden lag. Anschließend entließen ihn die Einsatzkräfte wieder aus dem Gewahrsam. Er muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen verantworten. Die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt rechtlich belehrt und ein Strafermittlungsverfahren dazu eingeleitet.

Neukölln: Motor fängt Feuer - Fahrzeug auf Überholspur der A113 abgestellt

Einsatzkräfte auf der A113 in Höhe der Abfahrt Stubenrauchstraße

Am Freitagabend 23.40 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr auf die Stadtautobahn A113 Richtung stadteinwärts alarmiert. Auf Höhe der Abfahrt Stubenrauchstraße in Neukölln brannte der Motorraus eines Pkw. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der VW bereits gelöscht. Die genauen Umstände sind unklar und werden ermittelt. Warum der Fahrer das Auto nicht direkt auf dem Strandstreifen abstellte, sondern einfach auf der Überholspur der Autobahn, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

